POL-WES: Raubüberfall Tankstelle Krengelstraße – Festnahme eines 17-jährigen Mannes aus Dinslaken

Raubüberfall Tankstelle Krengelstraße Dinslaken (ots) – Am Donnerstagabend um 20:52 Uhr betrat ein maskierter Mann die Tankstelle an der Krengelstraße in Dinslaken.

Hier bedrohte er den 23-jährigen Kassierer mit einer Schusswaffe, forderte Geld und begab sich hinter die Theke.

Eine Kundin beobachtete die Situation und verständigte umgehend die Polizei.

Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Täter noch im Verkaufsraum der Tankstelle entwaffnen und überwältigen. Dabei wurde niemand verletzt.

Bei dem Täter handelt es sich um einen 17-jährigen Mann aus Dinslaken. Er wurde vorläufig festgenommen.