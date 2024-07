POL-WL: Fahrzeugbrand Stelle nach Batteriewechsel in der Straße Uhlenhorst

Posted in

Fahrzeugbrand Stelle – Bei Reparaturarbeiten hat sich am Mittwoch, 24.07.2024, gegen 21.20 Uhr, in der Straße Uhlenhorst in Stelle die Batterie eines Autos entzündet.

Nach ersten Ermittlungen zur Folge hat der 31jährige Eigentümer eines Renault Laguna die Batterie seines Fahrzeugs gewechselt und anschließend den Motor gestartet. Daraufhin entwickelte sich ein offenes Feuer im Motorraum, welches sich zeitnah auf das gesamte Auto und das angrenzende aus ausbreitete.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand.

Der Schaden beträgt etwa 10.000 Euro. Es wird nun untersucht, ob dem Eigentümer eine fahrlässige Brandstiftung vorzuwerfen ist. Dazu wurde der Brandort beschlagnahmt.

***

Bild & Text: Polizeiinspektion Harburg