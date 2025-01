POL-WL: Unfall B3 Wenzendorf – LKW kommt von der Straße ab – Sperrung der Bundesstraße 3 für 5 Stunden!

Posted in

Unfall B3 Wenzendorf – Am 04.01.2025, gegen 19:30 Uhr, kam der alleinbeteiligte 51-jährige Fahrzeugführer eines Lkw aus bislang ungeklärten Gründen von der Bundesstraße 3 in Höhe Wenzendorf in Fahrtrichtung Rade von der Fahrbahn ab.

Bei dem Verkehrsunfall wurden mehrere Bäume beschädigt und an dem Lkw entstand erheblicher Sachschaden.

Der LKW-Fahrer wurde bei dem Aufprall leicht verletzt.

Aufgrund der Aufräumarbeiten wurde die Fahrbahn fünf Stunden lang voll gesperrt.

Text: Polizeiinspektion Harburg