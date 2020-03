Erstellt in

Rheinböllen – Waldsiedlung: Bereits am Freitagabend gegen 22:30 Uhr wurden Anwohner eines Hauses in der Waldsiedlung durch einen lauten Knall auf einen parkenden PKW aufmerksam, an dem soeben ein Reifen zerstochen worden war.

Der Täter war unerkannt geflüchtet; Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Simmern, Tel. 06761/9210, entgegen.

Polizeidirektion Koblenz