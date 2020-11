Saarbrücken – Hinweis: Neue Lade- und Lieferzeiten in der Fußgängerzone am St. Johanner Markt und in der Bahnhofstraße ab Montag

Saarbrücken (SL) – Hinweis: Ab Montag, 23. November, ändern sich die Lade- und Lieferzeiten in der Fußgängerzone am St. Johanner Markt und in der Bahnhofstraße.

In diesem Jahr findet kein Christkindl-Markt in der Saarbrücker City statt. Dennoch werden in der kommenden Woche vereinzelt weihnachtliche Verkaufsstände in der Innenstadt öffnen. So soll auch in Zeiten der Corona-Pandemie im Zusammenspiel mit der neuen Beleuchtung weihnachtliche Atmosphäre in der Stadt entstehen.

Die Verkaufsstände öffnen ab 11 Uhr. Dementsprechend kann die Fußgängerzone nur noch bis 11 statt wie gewohnt bis 12 Uhr befahren werden. Die Fußgängerzone wird dann mit Pollern verschlossen. Die Einhaltung der Vorgaben wird von der Polizei, dem Ordnungsamt und von einer Sicherheitsfirma überwacht.

Wer mit seinem Fahrzeug nach 11 Uhr im Veranstaltungsbereich steht, muss mit einem Bußgeld rechnen. Gegebenenfalls werden Fahrzeuge auch abgeschleppt. Hier geht es insbesondere um die Sicherheit, Rettungswege müssen freigehalten werden.

Stadt Saarbrücken