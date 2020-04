Saarbrücken – Saarbahn-Info: Arbeiten an der Westspangen-Brücke – Umleitung der Linien 112 und 124

Saarbrücken (SL) – Saarbahn-Info: Ab Montag, 4. Mai, gilt bei den Bussen und Bahnen der Saarbahn wieder der Regelfahrplan. Somit verkehren auch wieder die Buslinien 112 und 124. Wegen der Instandsetzungsarbeiten an der Westspange fahren die Busse dieser beiden Linien Umleitungen. Hinweise befinden sich an den Bushaltestellen.

Die Linie 112 fährt anders als üblich vom Hauptbahnhof über die Westspange nach Alt-Saarbrücken zur HTW und Betriebshof, anschließend über die Malstatter Brücke und Malstatt zum Hauptbahnhof. Die Fahrgäste werden gebeten, jeweils an den gegenüberliegenden Haltestellen ein- und auszusteigen.

Die Linie 124 verkehrt vom Hauptbahnhof in Fahrtrichtung Betriebshof regulär. Vom Betriebshof in Fahrtrichtung Universität fahren die Busse der Linie 124 über die Stengelstraße, Hansahaus und Luisenbrücke zur Haltestelle „Hauptbahnhof SaarLB“. Nach der Haltestelle „HTW/Stadtwerke Saarbrücken“ stoppen die Busse an der Haltestelle „Roonstraße B“ (in der Heuduckstraße). Nächster Halt ist „Bahnhofstraße“ und „Hauptbahnhof SaarLB“. Ab da fahren die Busse wieder regulär.

Die Haltestellen „Trierer Straße D“ und „Hauptbahnhof D“ entfallen.

Weitere Informationen zu Verkehrsänderungen unter www.saarbahn.de/umleitung.

