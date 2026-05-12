Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Marc Bernhard: Bundesregierung verschärft die soziale Katastrophe am Wohnungsmarkt

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Berlin, Buntes, Deutschland-News, Politik, Soziales und Leben, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-AfD-Alternative-für-Deutschland

Marc Bernhard: Bundesregierung verschärft die soziale Katastrophe am WohnungsmarktLaut Statistischem Bundesamt hat sich die Wohnungsnot in Deutschland weiter verschärft. Danach leben fast 12 Prozent der Menschen in einer zu kleinen Wohnung.

Dazu erklärt der baupolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Marc Bernhard:

„Die Merz-Regierung steht für zu wenig Wohnungen, zu kleine Wohnungen und für immer weniger neu gebaute Wohnungen. Fast jeder Achte in Deutschland muss in einer zu kleinen Wohnung leben. Und um eine bezahlbare, ausreichend große Wohnung zu finden, müssen sich die Bewerber in Schlangen mit mehreren Hundert anderen Wohnungssuchenden anstellen. Unter dieser katastrophalen Situation, die sich weiter verschlechtert, leiden besonders einkommensschwächere Arbeitnehmer, Familien, Alleinerziehende und Rentner.

Virtueller Tierfriedhof kostenlos Memory Garden

Und was macht die Bundesregierung? Nichts, was die Lage am Wohnungsmarkt verbessert. Der Wohnungsmangel und der zunehmend kollabierende Neubau von Wohnungen sind das Ergebnis dieser Merz-Regierung. Merz und seine SPD-Nichtbauministerin Hubertz sind mit ihrer Politik des staatlich verteuerten Bauens und der Überregulierung verantwortlich für die größte soziale Katastrophe unserer Zeit.

Bauen ist in Deutschland einfach zu teuer, ob für Häuslebauer oder die großen Wohnungsbaugesellschaften: Steuern, CO2-Abgaben, Dämmwahn und die Monsterbürokratie sind die Treiber für die horrenden Baukosten.

Diese Baukosten liegen zum Beispiel in Österreich rund 40 Prozent niedriger als bei uns, weil im Nachbarland diese staatlich verursachten Zusatzkosten teilweise oder ganz wegfallen.

Wir als AfD-Bundestagsfraktion sind die Kraft im Bundestag, die sich als einzige entschieden für bezahlbares Wohnen und Bauen sowie Abschaffung der genannten, staatlich verursachten Kostentreiber einsetzt.“

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

***
Text: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

 

Das könnte Sie auch interessieren ...

Burgenklassik: Schubert in Ungarn - Fünf Streichervirtuosen auf Burg Rheinfels

Sozialverband VdK: Gebäudemodernisierungsgesetz drängt Menschen in neue Kostenfallen

Freibadesaison 2026 in Hannover beginnt

Reform der Pflegeversicherung: Niedersachsen kritisiert geplante Kürzung von Rentenpunkten von pflegenden Angehörigen

AIDAperla in "Elbe in Concert" zum 837. Hafengeburtstag Hamburg

Reform der privaten Altersvorsorge nimmt letzte Hürde

Frühstück mit Gorillas am 17. Mai im Saarbrücker Zoo

Ein Jahr Koalition: Regierung darf nicht Steigbügelhalter für rechtspopulistische Kräfte sein

Tankrabatt 2026: Mineralölkonzerne sagen danke – und kassieren gleich mit

Kleidertauschparty in der Stadtbibliothek Mannheim

Sommerlounge 2026 in Hannover auf dem Andreas-Hermes-Platz eröffnet

Politisch motivierte Kriminalität 2025: Politisch motivierte Straftaten auf einem neuen Höchststand

Sozialverband VdK zur Gesundheitsreform: „Sozialpolitischer Rückschritt“

Schlagershow Saarbrücken für Seniorinnen und Senioren des Bezirks Mitte am 17. Mai

Sozialverband VdK: Klare Mehrheit für starken Sozialstaat – Regierung auf falschem Kurs

Merkst du eigentlich, was du da mitfütterst?

Schlagworte: #12.05.2026 #AfD #AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag #Aktuell #Alternative für Deutschland #Bundesregierung verschärft die soziale Katastrophe am Wohnungsmarkt #Marc Bernhard #Nachrichten #News #Politik #Soziales #Sozialpolitik

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com