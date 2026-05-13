Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Burgenklassik: Schubert in Ungarn – Fünf Streichervirtuosen auf Burg Rheinfels

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Events, Kunst und Kultur, Musik-News, Rheinland-Pfalz-Nachrichten, St. Goar, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z

Burgenklassik- Schubert in Ungarn - Fünf Streichervirtuosen auf Burg Rheinfels - Bogner, Sonja1 (c) Villa Musica Sonja Bogner
Bild (c) Villa Musica Sonja Bogner

Burgenklassik: Schubert in Ungarn – Fünf Streichervirtuosen auf Burg Rheinfels – Franz Schubert hat zwei Sommer seines Lebens in Ungarn verbracht, deshalb finden sich Spuren der ungarischen Musik noch in seinem grandiosen Streichquintett C-Dur.

Am Sonntag nach Christi Himmelfahrt, dem 17. Mai um 17 Uhr, kann man dieses schönste aller seiner Streicherwerke auf Burg Rheinfels in St. Goar hören. Fünf fantastische junge Streicher der Villa Musica gastieren im Rahmen der Reihe „Burgenklassik“ im Museum der Burg: der spanische Geiger Luis María Suárez Felipe und seine österreichische Kollegin Sonja Bogner, der britische Bratschist Joon Hurh und die Cellisten Lukas Plag und Oliwia Meiser aus Deutschland und Polen.

Die vielfach preisgekrönten Villa Musica-Virtuosen kombinieren das Schubert-Quintett mit zwei Streichtrios aus Ungarn: dem tänzerisch-leichten Intermezzo von Zoltán Kodály und der heiter-prickelnden Serenade des Ernö von Dohnányi – ein Programm wie geschaffen für einen lieblichen Maisonntag hoch über dem Rhein. Tickets gibt es im Kartenbüro der Villa Musica in Mainz (06131 / 9251800) und online unter www.villamusica.de.

 

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-St-Goar

Sonntag, 17.5., 17 Uhr – Burg Rheinfels, St. Goar

Luis María Suárez Felipe, Sonja Bogner, Violine 

Joon Hurh, Viola | Oliwia Meiser, Lukas Plag, Violoncello

Zoltán Kodály: Intermezzo für Streichtrio

Ernö von Dohnányi: Serenade, op. 10

Franz Schubert: Streichquintett C-Dur, D 956

***
Bild: (c) Villa Musica Sonja Bogner
Text: Tourist-Information St. Goar Loreley Romantik und Rhein

Das könnte Sie auch interessieren ...

Sozialverband VdK: Gebäudemodernisierungsgesetz drängt Menschen in neue Kostenfallen

Freibadesaison 2026 in Hannover beginnt

Marc Bernhard: Bundesregierung verschärft die soziale Katastrophe am Wohnungsmarkt

Reform der Pflegeversicherung: Niedersachsen kritisiert geplante Kürzung von Rentenpunkten von pflegenden Angehörigen

AIDAperla in "Elbe in Concert" zum 837. Hafengeburtstag Hamburg

Reform der privaten Altersvorsorge nimmt letzte Hürde

Frühstück mit Gorillas am 17. Mai im Saarbrücker Zoo

Ein Jahr Koalition: Regierung darf nicht Steigbügelhalter für rechtspopulistische Kräfte sein

Tankrabatt 2026: Mineralölkonzerne sagen danke – und kassieren gleich mit

Kleidertauschparty in der Stadtbibliothek Mannheim

Sommerlounge 2026 in Hannover auf dem Andreas-Hermes-Platz eröffnet

Politisch motivierte Kriminalität 2025: Politisch motivierte Straftaten auf einem neuen Höchststand

Sozialverband VdK zur Gesundheitsreform: „Sozialpolitischer Rückschritt“

Schlagershow Saarbrücken für Seniorinnen und Senioren des Bezirks Mitte am 17. Mai

Sozialverband VdK: Klare Mehrheit für starken Sozialstaat – Regierung auf falschem Kurs

Merkst du eigentlich, was du da mitfütterst?

Schlagworte: #13.05.2026 #Aktuell #Burg Rheinfels #Burgenklassik #D 956 #Ernö von Dohnányi #Franz Schubert #Fünf Streichervirtuosen auf Burg Rheinfels #Joon Hurh #Luis María Suárez Felipe #Lukas Plag #Nachrichten #News #Oliwia Meiser #Schubert in Ungarn #Sonja Bogner #St. Goar #Streichquintett C-Dur #Veranstaltungen #Veranstaltungshinweis #Veranstaltungshinweise #Veranstaltungstipps #Villa Musica #Zoltán Kodály

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com