Burgenklassik: Schubert in Ungarn – Fünf Streichervirtuosen auf Burg Rheinfels – Franz Schubert hat zwei Sommer seines Lebens in Ungarn verbracht, deshalb finden sich Spuren der ungarischen Musik noch in seinem grandiosen Streichquintett C-Dur.
Am Sonntag nach Christi Himmelfahrt, dem 17. Mai um 17 Uhr, kann man dieses schönste aller seiner Streicherwerke auf Burg Rheinfels in St. Goar hören. Fünf fantastische junge Streicher der Villa Musica gastieren im Rahmen der Reihe „Burgenklassik“ im Museum der Burg: der spanische Geiger Luis María Suárez Felipe und seine österreichische Kollegin Sonja Bogner, der britische Bratschist Joon Hurh und die Cellisten Lukas Plag und Oliwia Meiser aus Deutschland und Polen.
Die vielfach preisgekrönten Villa Musica-Virtuosen kombinieren das Schubert-Quintett mit zwei Streichtrios aus Ungarn: dem tänzerisch-leichten Intermezzo von Zoltán Kodály und der heiter-prickelnden Serenade des Ernö von Dohnányi – ein Programm wie geschaffen für einen lieblichen Maisonntag hoch über dem Rhein. Tickets gibt es im Kartenbüro der Villa Musica in Mainz (06131 / 9251800) und online unter www.villamusica.de.
Sonntag, 17.5., 17 Uhr – Burg Rheinfels, St. Goar
Luis María Suárez Felipe, Sonja Bogner, Violine
Joon Hurh, Viola | Oliwia Meiser, Lukas Plag, Violoncello
Zoltán Kodály: Intermezzo für Streichtrio
Ernö von Dohnányi: Serenade, op. 10
Franz Schubert: Streichquintett C-Dur, D 956
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Bild: (c) Villa Musica Sonja Bogner
Text: Tourist-Information St. Goar Loreley Romantik und Rhein