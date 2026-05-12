Freibadesaison 2026 in Hannover beginnt – Am kommenden Donnerstag (14. Mai, Himmelfahrt) beginnt in den städtischen Freibädern die Saison.
Das aktuelle Wetter ist darauf offenbar noch nicht so ganz vorbereitet, alle Mitarbeitenden aber schon: Das Lister Bad, das Ricklinger Bad und das Misburger Bad öffnen Ihre Pforten und freuen sich auf zahlreiche Besucher*innen.
In diesen drei Bädern dauert die Saison bis zum 13. September.
Das nicht beheizte Naturbad Hainholz geht etwas später an den Start und öffnet vom 30. Mai bis zum 29. August.
Es gibt in dieser Saison keine Einschränkungen der Zeiten, wie es sie leider 2025 durch Personalmangel geben musste. In diesem Jahr konnte ausreichend Personal gewonnen werden.
Nähere Informationen und alle Öffnungszeiten sind unter Bäderführer – Hannover.de abrufbar.
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Text: Hannover Stadt