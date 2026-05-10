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AIDAperla in „Elbe in Concert“ zum 837. Hafengeburtstag Hamburg

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837. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG Highlight AIDA Perla © AIDA/CHLietzmann /
Bildrechte: CHLietzmann
Fotograf: CHLietzmann

AIDAperla in „Elbe in Concert“ zum 837. Hafengeburtstag Hamburg – Hamburg (ots) – Mit einer eindrucksvollen Inszenierung auf der Elbe setzte AIDA Cruises gestern Abend zum Hamburger Hafengeburtstag ein maritimes Highlight: Bei „Elbe in Concert“ wurde AIDAperla am Samstagabend vor der einzigartigen Hamburger Kulisse spektakulär in Szene gesetzt. Licht- und Musikmomente verschmolzen auf dem Wasser zu einem emotionalen Erlebnis und machten das Kreuzfahrtschiff zum strahlenden Mittelpunkt der Abendshow vor den Landungsbrücken.

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Hunderttausende Besucher verfolgten die besondere Inszenierung in maritimer Atmosphäre entlang der Elbe und erlebten AIDAperla als eindrucksvolle Bühne auf dem Wasser.

Auch an Land ist AIDA präsent: In der AIDA Urlaubswelt direkt an der Elbphilharmonie konnten sich Gäste an allen drei Veranstaltungstagen – auch noch am Sonntag, den 10 Mai – inspirieren lassen. Mit interaktiven Aktionen, Entertainment, kulinarischen Angeboten und Urlaubsberatung bringt AIDA Kreuzfahrtfeeling mitten in die Stadt.

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Bild & Text: AIDA Cruises

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