Saarbrücken – Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger und flüchtigem PKW im Bereich Burbacher Straße / Ecke Heinrichstraße

Saarbrücken (SL) – Heute Morgen hat sich um kurz nach 8 Uhr in Saarbrücken, im Bereich Burbacher Straße / Ecke Heinrichstraße ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger ereignet.

Nach den bisherigen Ermittlungen wollte hierbei ein 22-jähriger Mann aus Burbach die Straße im Bereich des dortigen Fußgängerüberwegs überqueren. Auf dem Überweg wurde er von einem silbernen Citroen C4 mit französischem Kennzeichen erfasst und auf die Motorhaube aufgeladen. Nach etwa 6,5m kam dann der verletzte Mann auf der Straße zum Liegen. Der Fahrzeugführer des Citroen hielt nicht an, sondern flüchtet mit langsamer Geschwindigkeit von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern.

Die Zeugen des Unfalls informierten die Polizei und kümmerten sich um den Verletzten. Der Unfall verursachende Citroen wurde kurze Zeit später, durch einen Hinweis eines Zeugen, von der Polizei in der Aachner Straße in Saarbrücken-Burbach geparkt aufgefunden werden.

Ein Zeuge konnte den Fahrer, der zu Fuß weiter flüchtete, wie folgt beschreiben: Ein Mann zwischen 20-30 Jahre alt, 180cm groß, schlanke Gestalt, kurze dunkelblonde bzw. braune Haare. Er trug keine Brille und hatte keinen Bart. Zum Tatzeitpunkt war der Täter mit einer schwarzen „Bomberjacke“ bekleidet und könnte eine „Flecken-Tarnhose“ getragen haben.

Der verletzte Mann wurde in eine Klinik in Saarbrücken einliefert und befindet sich nach aktuellen Erkenntnissen nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei sucht Zeugen, nicht nur zu dem Unfallgeschehen, sondern auch zu der weiteren Flucht der Person zu Fuß in der Aachener Straße. Mitteilungen bitte an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, unter der Telefonnummer 0681-97150.

