Schifferstadt – Coronavirus AKTUELL: Ab morgen startet die Kita-Notbetreuung

Schifferstadt – Coronavirus AKTUELL: Bis einschließlich 19. April 2020 bleiben die Kindertagesstätten in Schifferstadt geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Für Kinder von Eltern in kritischen Berufsgruppen, berufstätigen Alleinerziehenden und Eltern in Notsituationen hat die Stadtverwaltung am heutigen Montag eine Notbetreuung organisiert. Damit die sozialen Kontakte tatsächlich auf ein Minimum beschränkt werden, bitte die Verwaltung die Eltern darum, verantwortungsvoll mit dem Angebot der Notbetreuung umzugehen und die Kinderbetreuung vorrangig zuhause sicherzustellen. Wer die Notbetreuung in Anspruch nehmen muss, kann sich bei der entsprechenden Kita-Leitung melden.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Notbetreuung

Arbeiten beide Elternteile oder die/der Alleinerziehende in einem Beruf, der zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Staates und der Grundversorgung der Bevölkerung notwendig ist, ist eine wichtige Voraussetzung für die Teilnahme an der Notbetreuung erfüllt. Zu den gemeinten Berufsgruppen zählen Angehörige von Gesundheits- und Pflegeberufen, Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehr, Justiz und Justizvollzugsanstalten, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher sowie Angestellte von Energie- und Wasserversorgung. Für die Notbetreuung ist außerdem wesentlich, dass die Kinder keine Krankheitssymptome aufweisen, keinen Kontakt zu einer infizierten Person haben oder binnen der letzten 14 Tage hatten und sich nicht in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das Robert Koch-Institut (RKI) im Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen war oder innerhalb von 14 Tagen nach dem Aufenthalt als solches ausgewiesen worden ist. Sollten 14 Tage seit der Rückkehr aus diesem Risikogebiet vergangen sein und sie keine Krankheitssymptome aufweisen, ist eine Teilnahme möglich. Im Zweifelsfall sollten Eltern ihre Kinder zuhause lassen.

Auf der Startseite der städtischen Website www.schifferstadt.de finden Interessierte aktuelle, ausführliche Informationen und Neuigkeiten zum Coronavirus.

