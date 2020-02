Schifferstadt – Verkehr: Sperrung der Innenstadt wegen Schifferstadter Straßenfastnacht

Erstellt in

Schifferstadt – Verkehr: Die Stadtverwaltung Schifferstadt weist darauf hin, dass wegen der Straßenfastnacht am Sonntag, 23. Februar, von 7 Uhr bis ca. 21:30 Uhr einige Straßen im Innenstadtbereich gesperrt sind.

Betroffen sind die Kleine Kapellenstraße, Raiffeisenstraße, Bahnhofstraße im Teilstück zwischen Hauptstraße und Jakobsgasse und im Teilstück zwischen Mannheimer Straße und Frederickstraße, Waldseer Straße zwischen Lillengasse und Bahnhofstraße und das Teilstück der Ludwigstraße zwischen Schillerplatz und Bäckergasse.

Für die Dauer der Veranstaltung wird die Einbahnstraßenregelung in der Ludwigstraße und in der Speyerer Straße zwischen Kreuzgasse und Zwerchgasse aufgehoben. Die Einfahrt in die Große Kapellenstraße aus Richtung Süden ist nicht möglich. Der Parkplatz Adlerhof ist teilweise gesperrt und steht erst ab ca. 21 Uhr wieder komplett zur Verfügung. Die Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des gesperrten Bereiches zu parken. Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Anwohner, um Beachtung und Verständnis für die getroffenen Maßnahmen.

Die ausgeschilderte Umleitung für Verkehrsteilnehmer erfolgt über die Waldseer Straße – Friedhofstraße – Mannheimer Straße – Bleichstraße – Frederickstraße bis zur Bahnhofstraße.

Stadt Schifferstadt