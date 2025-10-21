Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Weihnachtskonzert im Bürgerhaus Dudweiler für Seniorinnen und Senioren des Stadtbezirks Dudweiler am 18. November

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Events, Saarbrücken, Saarland, Seniorenmagazin, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Verbraucher-Tipps

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Weihnachtskonzert-Veranstaltung-Weihnachten

Weihnachtskonzert im Bürgerhaus Dudweiler für Seniorinnen und Senioren des Stadtbezirks Dudweiler am 18. November – Der Bezirksrat Dudweiler und das Amt für Gesundheit, Prävention und Soziales der Landeshauptstadt Saarbrücken laden Seniorinnen und Senioren des Stadtbezirks Dudweiler am Dienstag, 18. November, 15 Uhr, ins Bürgerhaus Dudweiler zu einem stimmungsvollen Weihnachtskonzert ein.

Der Einlass beginnt um 14.30 Uhr. Für den Besuch der Veranstaltung ist eine kostenlose Eintrittskarte erforderlich. Die Karten sind an folgenden Stellen in Dudweiler erhältlich:

  • ab Montag, 27. Oktober, beim Plauderstübchen, Am Markt 2, montags, mittwochs und donnerstags von 14 bis 18 Uhr
  • ab Mittwoch, 29. Oktober, im Rathaus Dudweiler, Raum 113, Rathausstraße 5, mittwochs von 9 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 15.30 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr
  • ab Mittwoch, 29. Oktober, bei der Gemeinwesenarbeit (GWA) Dudweiler-Mitte, Rathausstraße 19, montags und mittwochs von 9 bis 13 Uhr, dienstags von 10 bis 14 Uhr und donnerstags von 12 bis 16 Uhr
Virginias Weihnachtsgeschichte - Gibt es einen Weihnachtsmann

Die Gemeinwesenarbeit Dudweiler-Mitte unterstützt die Durchführung der Veranstaltung organisatorisch. Der Regionalverband Saarbrücken fördert das Konzert finanziell.

***
Text: Landeshauptstadt Saarbrücken

Das könnte Sie auch interessieren ...

Peter Felser/Martin Sichert (AfD): China-Abhängigkeit bei Medikamentenversorgung reduzieren

Sozialverband VdK warnt vor Anstieg der Wohnungslosigkeit

Das Leben könnte so leicht sein, wenn nicht immer die größten Esel ganz oben säßen

Schutz vor Erkältungsviren: Vitamin C, Nasenspray, Händewaschen - Was schützt wirklich?

Martin Sichert (AfD): Kontaktgebühr bei Arztbesuchen ist Diskriminierung von einheimischen Beitragszahlern

KUBICKI-Kolumne: Wenn Angst den Verstand besiegt

René Springer (AfD): Leistungen für Ukrainer nach dem Asylbewerberleistungsgesetz statt Vollversorgung

Orte der Begegnung in Rotenburg (Wümme) - Freizeitangebote für ältere Menschen

Maronenfest 2025 im Saarbrücker Zoo am 18. und 19. Oktober

Kulturnacht Schwerin 2025 - am 25. Oktober erwarten 20 Kulturorte Besucher in der längsten Nacht des Jahres

Der Junge mit der leeren Brotdose: Wie ein kleiner Junge die Herzen berührte - und zwei Hunden das Leben schenkte

„Noch ein Jahr mit dir“ - Der schönste Geburtstagswunsch der Welt

Kinderhospiz Sternenbrücke in Hamburg-Rissen - das Haus der letzten Wege

Sozialverband VdK: Angehörige leisten unbezahlte Pflege im Wert von 206 Milliarden Euro!

Grenzen sprengen - Träume leben: Weltmädchentag 2025 am 11. Oktober in Potsdam

René Springer (AfD): Deutschland muss wie Griechenland Asylleistungen kürzen

Schlagworte: #18. November 2025 #21.10.2025 #Aktuell #Dudweiler #Landeshauptstadt Saarbrücken #Nachrichten #News #Veranstaltungen #Veranstaltungshinweis #Veranstaltungshinweise #Veranstaltungstipps #Weihnachtskonzert #Weihnachtskonzert im Bürgerhaus Dudweiler

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com