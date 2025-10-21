Weihnachtskonzert im Bürgerhaus Dudweiler für Seniorinnen und Senioren des Stadtbezirks Dudweiler am 18. November – Der Bezirksrat Dudweiler und das Amt für Gesundheit, Prävention und Soziales der Landeshauptstadt Saarbrücken laden Seniorinnen und Senioren des Stadtbezirks Dudweiler am Dienstag, 18. November, 15 Uhr, ins Bürgerhaus Dudweiler zu einem stimmungsvollen Weihnachtskonzert ein.
Der Einlass beginnt um 14.30 Uhr. Für den Besuch der Veranstaltung ist eine kostenlose Eintrittskarte erforderlich. Die Karten sind an folgenden Stellen in Dudweiler erhältlich:
- ab Montag, 27. Oktober, beim Plauderstübchen, Am Markt 2, montags, mittwochs und donnerstags von 14 bis 18 Uhr
- ab Mittwoch, 29. Oktober, im Rathaus Dudweiler, Raum 113, Rathausstraße 5, mittwochs von 9 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 15.30 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr
- ab Mittwoch, 29. Oktober, bei der Gemeinwesenarbeit (GWA) Dudweiler-Mitte, Rathausstraße 19, montags und mittwochs von 9 bis 13 Uhr, dienstags von 10 bis 14 Uhr und donnerstags von 12 bis 16 Uhr
Die Gemeinwesenarbeit Dudweiler-Mitte unterstützt die Durchführung der Veranstaltung organisatorisch. Der Regionalverband Saarbrücken fördert das Konzert finanziell.
Text: Landeshauptstadt Saarbrücken