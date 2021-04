Schwabach (BW) – In den Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kindertagespflege gilt in der nächsten Kalenderwoche, Dienstag bis Freitag, 6. bis 9. April 2021, weiterhin der Notbetrieb.

Grund dafür ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert, der weiterhin über 100 liegt. Für Schwabach hat das Robert Koch-Institut (RKI) am heutigen Donnerstag, 1. April, einen Inzidenzwert von 158,6 veröffentlicht. Aufgrund der Vorgaben der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ist normalerweise immer der Freitags-Wert beziehungsweise der Wert des letzten Arbeitstags der Woche entscheidend. In dieser Karwoche gilt daher der Wert am heutigen Donnerstag.

Für die Schulen sowie die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege entscheidet sich auf Grundlage der Inzidenzwerte am Freitag, 9. April, welcher Betrieb in der Woche ab 12. April möglich ist.

