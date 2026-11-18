Stromsteuersenkung 2027: Stromsteuer sinkt für alle: Bundesregierung einigt sich nach nächtlichem Verhandlungsmarathon – Hamburg, Berlin – Die Bundesregierung hat eine Einigung erzielt: Ab dem 1. Januar 2027 soll die Stromsteuer für sämtliche Verbraucher in Deutschland auf das europäische Mindestniveau gesenkt werden. Darauf verständigten sich CDU, CSU und SPD nach mehr als achtstündigen Verhandlungen im Koalitionsausschuss. Privathaushalte, Handwerksbetriebe und Unternehmen dürfen damit auf niedrigere Stromkosten hoffen. Allerdings gibt es einen entscheidenden Haken: Die Finanzierung ist bislang nur für ein Jahr gesichert.
Stromsteuersenkung 2027: Koalition verkündet Einigung am Mittwochmorgen
Nach wochenlangen politischen Auseinandersetzungen haben sich die Spitzen der schwarz-roten Bundesregierung in der Nacht vom 17. auf den 18. November 2026 auf eine umfassende Senkung der Stromsteuer verständigt.
Die Verhandlungen im Berliner Bundeskanzleramt dauerten bis tief in die Nacht. Erst nach mehr als acht Stunden Beratungen wurde der Koalitionsausschuss gegen 2 Uhr morgens beendet. Am Mittwochmorgen folgte schließlich die Bekanntgabe der Ergebnisse.
Damit setzt die Bundesregierung zumindest für das kommende Jahr ein wichtiges Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag um.
Insbesondere Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte in den vergangenen Wochen auf eine Einigung gedrängt und noch am Montag angekündigt, dass eine vollständige Stromsteuersenkung auf das europäische Mindestniveau möglich sei.
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatte dagegen wiederholt auf die schwierige Haushaltslage und die notwendige Gegenfinanzierung hingewiesen.
Nun steht der politische Kompromiss fest: Die Stromsteuer soll zum Jahresbeginn 2027 für alle sinken.
Wie stark wird die Stromsteuer gesenkt?
Die Stromsteuer beträgt in Deutschland derzeit regulär 2,05 Cent pro Kilowattstunde. Durch die geplante Neuregelung soll sie auf das europäische Mindestniveau von 0,1 Cent pro Kilowattstunde sinken.
Das entspricht einer Reduzierung des regulären Steuersatzes um rund 95 Prozent.
Die reine Steuerersparnis beträgt damit 1,95 Cent je verbrauchter Kilowattstunde. Da die Stromsteuer Bestandteil der Bemessungsgrundlage für die Mehrwertsteuer ist, kann die tatsächliche Entlastung inklusive Mehrwertsteuer rechnerisch rund 2,32 Cent je Kilowattstunde erreichen.
Voraussetzung ist allerdings, dass die Stromversorger die gesamte Steuerersparnis an ihre Kunden weitergeben.
Die geplante Senkung betrifft nicht nur private Haushalte. Auch Handwerksbetriebe, Dienstleistungsunternehmen, Einzelhändler und andere gewerbliche Verbraucher sollen profitieren.
Für Teile der Industrie sowie die Land- und Forstwirtschaft gelten bereits besondere steuerliche Entlastungen.
Wie viel Geld sparen Privathaushalte durch die Stromsteuersenkung?
Für Verbraucher stellt sich vor allem eine Frage: Wie stark wird sich die Entscheidung auf die jährliche Stromrechnung auswirken?
Bei vollständiger Weitergabe der Steuersenkung einschließlich des Mehrwertsteuereffekts ergeben sich folgende rechnerische Einsparungen:
|Jahresverbrauch
|Mögliche jährliche Ersparnis
|1.500 kWh
|ca. 35 Euro
|2.000 kWh
|ca. 46 Euro
|3.500 kWh
|ca. 81 Euro
|4.000 kWh
|ca. 93 Euro
|5.000 kWh
|ca. 116 Euro
|7.500 kWh
|ca. 174 Euro
Ein durchschnittlicher Haushalt mit einem jährlichen Stromverbrauch von 3.500 Kilowattstunden könnte somit ungefähr 81 Euro im Jahr beziehungsweise knapp sieben Euro monatlich sparen.
Für Haushalte mit einem besonders hohen Stromverbrauch, beispielsweise durch Wärmepumpen oder das Laden eines Elektroautos, könnte die Entlastung entsprechend größer ausfallen.
Allerdings bedeutet die Stromsteuersenkung nicht automatisch, dass die gesamten Strompreise 2027 in gleichem Umfang fallen. Netzentgelte, Beschaffungskosten und weitere Preisbestandteile können sich unabhängig davon verändern.
Redaktioneller Hinweis: Die Ersparnis-Tabelle ist eine eigene Modellrechnung auf Grundlage der geplanten Steuersätze und 19 Prozent Mehrwertsteuer. Sie ist ausdrücklich keine Garantie für eine entsprechende Senkung der Stromrechnung.
Stromsteuersenkung zunächst nur bis Ende 2027 finanziert
So erfreulich die Einigung für viele Stromkunden sein dürfte, bleibt eine wesentliche Unsicherheit bestehen.
Die Koalition konnte die Finanzierung bislang ausschließlich für das Jahr 2027 sicherstellen. Eine dauerhafte Absenkung der Stromsteuer ist zwar politisch beabsichtigt, jedoch noch nicht verbindlich finanziert.
Im Ergebnispapier des Koalitionsausschusses wird nach Medienberichten ausdrücklich eine Fortsetzung der Steuerreduzierung über den 31. Dezember 2027 hinaus angestrebt.
Voraussetzung dafür ist allerdings eine langfristig tragfähige Gegenfinanzierung.
Damit steht bereits jetzt fest: Ob Verbraucher auch 2028 und in den Folgejahren von der niedrigeren Stromsteuer profitieren werden, bleibt vorerst offen.
Finanzierung: Rund 5,4 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen
Die Senkung der Stromsteuer stellt den Bundeshaushalt vor erhebliche Herausforderungen.
Nach bisherigen Berechnungen verursacht die Reduzierung auf das europäische Mindestniveau jährliche Steuermindereinnahmen von rund 5,4 Milliarden Euro.
Zur Finanzierung sollen zunächst finanzielle Spielräume auf dem sogenannten EEG-Konto genutzt werden.
Über dieses Konto werden unter anderem Finanzierungsströme im Zusammenhang mit der Förderung erneuerbarer Energien abgewickelt. Die verfügbaren Mittel hängen auch von der Entwicklung der Strommarktpreise und den damit verbundenen Förderkosten ab.
Sollten die eingeplanten Mittel nicht ausreichen, müsste die Bundesregierung zusätzliche Maßnahmen zur Finanzierung beschließen.
Gerade diese Unsicherheit war einer der wesentlichen Streitpunkte zwischen Union und SPD.
Während Bundeskanzler Merz auf eine schnelle Entlastung der Verbraucher drängte, bestand Finanzminister Klingbeil auf einer haushaltspolitisch abgesicherten Lösung.
Merz sieht Wahlversprechen zur Stromsteuer eingelöst
Bundeskanzler Friedrich Merz begrüßte die Einigung nach den nächtlichen Verhandlungen ausdrücklich.
Der CDU-Vorsitzende erklärte, die Bundesregierung habe die Senkung der Stromsteuer versprochen und dieses Versprechen nun eingelöst.
Besonders Familien und kleinere Betriebe sollen nach Darstellung des Bundeskanzlers von der Entlastung profitieren.
Tatsächlich war die Stromsteuersenkung für alle bereits im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbart worden.
In einem ersten Schritt hatte die Bundesregierung jedoch lediglich bestimmte Wirtschaftsbereiche steuerlich entlastet. Privathaushalte sowie zahlreiche kleinere Unternehmen waren von der vollständigen Absenkung zunächst ausgenommen geblieben.
Das hatte in den vergangenen Monaten wiederholt Kritik ausgelöst.
Deutsche Umwelthilfe hatte vollständige Senkung gefordert
Noch am 17. November 2026 hatte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) die Bundesregierung aufgefordert, ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag endlich umzusetzen.
DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz kritisierte im Vorfeld der Verhandlungen eine mögliche nur teilweise Absenkung als unzureichend.
Zugleich forderte die Organisation ein zusätzliches Entlastungspaket für einkommensschwache Haushalte. Vorgeschlagen wurde unter anderem ein vergünstigtes Stromgrundkontingent für Menschen mit geringem Einkommen.
Die Umwelthilfe verwies darüber hinaus auf die Bedeutung niedriger Strompreise für die Energiewende.
Günstigerer Strom könne dazu beitragen, Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge wirtschaftlich attraktiver zu machen und damit den Verbrauch fossiler Energieträger zu reduzieren.
Mit der nun angekündigten vollständigen Absenkung der Stromsteuer wird eine zentrale Forderung der DUH zumindest für 2027 aufgegriffen.
Ein zusätzliches soziales Entlastungsmodell, wie es die Umweltorganisation vorgeschlagen hatte, gehört hingegen nicht zu den bislang bekannt gewordenen Vereinbarungen.
Auch Spritpreisdeckel soll Anfang 2027 kommen
Neben der Stromsteuer verständigte sich der Koalitionsausschuss auf weitere energiepolitische Maßnahmen.
So soll zum 1. Januar 2027 ein sogenannter Spritpreisdeckel aktiviert werden, der angesichts der außergewöhnlichen Belastungen am Kraftstoffmarkt für zusätzliche Entlastung sorgen soll.
Nach den bekannt gewordenen Vereinbarungen soll das Bundeskabinett am 2. Dezember 2026 einen entsprechenden Gesetzentwurf sowie eine Rechtsverordnung beschließen.
Die gesetzliche Grundlage soll zunächst auf zwölf Monate begrenzt sein. Die erste Rechtsverordnung ist für drei Monate vorgesehen. Vor ihrem Ablauf soll über eine mögliche Verlängerung entschieden werden.
Konkrete Einzelheiten zur praktischen Preisbegrenzung und deren Auswirkungen auf die Tankstellenpreise müssen im weiteren Gesetzgebungsverfahren geklärt werden.
Wann wird die Stromsteuersenkung tatsächlich wirksam?
Der politisch vereinbarte Starttermin ist der 1. Januar 2027.
Allerdings bedeutet der Beschluss des Koalitionsausschusses noch nicht, dass die erforderlichen gesetzlichen Änderungen bereits verabschiedet sind.
Die Vereinbarung muss nun in die entsprechenden Gesetzgebungsverfahren und die Haushaltsplanung für 2027 einfließen.
Die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen stehen dabei unter Zeitdruck, denn der Bundeshaushalt für das kommende Jahr soll noch im November abschließend im Bundestag beraten werden.
Erst mit der gesetzlichen Umsetzung wird die Stromsteuersenkung rechtlich verbindlich.
Verbraucher müssen nach derzeitigem Stand keinen eigenen Antrag auf die Entlastung stellen. Entscheidend ist, in welcher Form und zu welchem Zeitpunkt die Stromanbieter den niedrigeren Steuersatz in ihren Tarifen und Abrechnungen berücksichtigen.
Fazit: Stromsteuersenkung 2027 bringt Entlastung – aber wie geht es 2028 weiter?
Die Einigung vom 18. November 2026 beendet vorerst einen wochenlangen Streit innerhalb der schwarz-roten Bundesregierung.
Mit der geplanten Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestniveau sollen ab Januar 2027 erstmals auch sämtliche Privathaushalte und bisher nicht entsprechend entlastete Unternehmen profitieren.
Für einen Haushalt mit 3.500 Kilowattstunden Jahresverbrauch bedeutet dies eine mögliche Ersparnis von rund 81 Euro jährlich.
Die entscheidende Frage bleibt jedoch offen: Was passiert nach dem 31. Dezember 2027?
Solange die Bundesregierung keine langfristige Finanzierung sicherstellt, ist eine dauerhafte Entlastung nicht garantiert.
Das Mittelrhein Tageblatt wird die weiteren parlamentarischen Entscheidungen und die konkrete Umsetzung der Stromsteuersenkung begleiten. (hk)
Quellen:
Die wesentlichen Beschlüsse, die Finanzierung über das EEG-Konto sowie die zunächst einjährige Befristung werden durch die aktuelle Berichterstattung der ARD und des Handelsblatts bestätigt.