Merz’ 5-Cent-Industriestrompreis-Versprechen zerplatzt – Industrie spricht von Mini-Rabatt und Mogelpackung – Die vollmundige Ankündigung von Friedrich Merz, wonach die Industrie künftig Strom zum Preis von rund fünf Cent pro Kilowattstunde erhalten solle, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als kaum mehr als ein politisches Blendwerk. Vielmehr handelt es sich um einen begrenzten Rabatt mit zahlreichen Haken – für viele Unternehmen ein enttäuschendes Signal.
Was wirklich beschlossen wurde
Ab 2026 soll ein subventionierter Industriestrompreis für besonders energieintensive Branchen gelten – zunächst bis 2028. Dabei wird der Strompreis für lediglich etwa die Hälfte des Verbrauchs auf rund fünf Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Die andere Hälfte bleibt vom Marktpreis betroffen. Zusätzlich müssen Unternehmen erhebliche Bedingungen erfüllen: Transformation zur klimafreundlicheren Produktion, Bürokratie-Kontrollen und Tarifbindung.
Warum es für die Branche kaum Entlastung bringt
-
Nur 50 % des Verbrauchs profitieren – der Rest wird weiterhin zum regulären Marktpreis abgerechnet.
-
Der effektive Durchschnittspreis liegt somit deutlich über den angekündigten fünf Cent.
-
Befristung auf drei Jahre – die Förderung läuft nur von 2026 bis 2028. Danach ist unklar, wie es weitergeht.
-
Hohe Anforderungen – Betriebe müssen umfangreiche Nachweise zur Transformation und Einhaltung sozialer Standards erbringen, was komplex und teuer ist.
-
Bürokratie- und Kontrollkosten schlucken einen Teil der theoretischen Entlastung.
Stimmen aus der Industrie
Vertreter der Industrie sprechen in diesem Zusammenhang von einem „Mini-Rabatt“ und einer klassischen „Mogelpackung“. Sie hatten sich eine deutlich kräftigere Entlastung erhofft – v. a. in einer Zeit massiver Energiepreiserhöhungen. Laut Medienberichten bleibt jedoch nur eine Entlastung im mittleren einstelligen Prozentbereich.
Konsequenzen für den Standort Deutschland
Die Erwartung war hoch: Wettbewerbsfähigkeit steigern, Investitionen ins Land holen und Industrieansiedlung sichern. Doch mit dieser Mini-Entlastung bleibt fraglich, ob das Signal reicht. Für Unternehmen, die langfristige Planungssicherheit benötigen, wirkt das Modell wenig überzeugend. Mittelständische Betriebe könnten benachteiligt sein, da sie nicht über die Ressourcen großer Konzerne verfügen, um die komplexen Bedingungen zu erfüllen.
Fazit zum 5-Cent-Industriestrompreis-Versprechen
Am Ende bleibt festzuhalten: Das von Friedrich Merz angekündigte „5-Cent-Industriestrompreis-Modell“ hält der Realität nicht stand. Statt einer echten Entlastung für die Industrie entsteht ein hochkomplexes Fördersystem, das nur einen Bruchteil des angekündigten Effekts liefert. Für die Bürger wirkt dieses Modell wie ein weiteres Beispiel dafür, dass Merz erneut Erwartungen weckt, die er am Ende nicht erfüllt. Schon in der Vergangenheit hat er zentrale Wahlversprechen gebrochen – und nun präsentiert er einen Industriestrompreis, der bei genauer Betrachtung kaum mehr ist als eine politische Illusion.
Während viele Menschen glauben, es gehe nun endlich spürbar bergauf für Unternehmen und Arbeitsplätze, zeigt die Faktenlage: Die vermeintliche Entlastung ist in Wahrheit ein Mini-Rabatt, der durch Auflagen, Bürokratie und Begrenzungen weitgehend verpufft. Die Täuschung entsteht durch das Versprechen von fünf Cent pro Kilowattstunde – ein Wert, der real nie erreicht wird. Für die Industrie wie für die Bürger bleibt der Eindruck zurück, dass hier erneut mehr Schein als Sein verkauft wurde (hk).
