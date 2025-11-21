Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Merz’ 5-Cent-Industriestrompreis-Versprechen zerplatzt – Industrie spricht von Mini-Rabatt und Mogelpackung

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Berlin, Deutschland-News, Hamburg, Politik

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Merz’-5-Cent-Industriestrompreis-Versprechen-zerplatzt-Mini-Rabatt-Mogelpackung

Merz’ 5-Cent-Industriestrompreis-Versprechen zerplatztIndustrie spricht von Mini-Rabatt und Mogelpackung – Die vollmundige Ankündigung von Friedrich Merz, wonach die Industrie künftig Strom zum Preis von rund fünf Cent pro Kilowattstunde erhalten solle, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als kaum mehr als ein politisches Blendwerk. Vielmehr handelt es sich um einen begrenzten Rabatt mit zahlreichen Haken – für viele Unternehmen ein enttäuschendes Signal.

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

Was wirklich beschlossen wurde

Ab 2026 soll ein subventionierter Industriestrompreis für besonders energieintensive Branchen gelten – zunächst bis 2028. Dabei wird der Strompreis für lediglich etwa die Hälfte des Verbrauchs auf rund fünf Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Die andere Hälfte bleibt vom Marktpreis betroffen. Zusätzlich müssen Unternehmen erhebliche Bedingungen erfüllen: Transformation zur klimafreundlicheren Produktion, Bürokratie-Kontrollen und Tarifbindung.

Warum es für die Branche kaum Entlastung bringt

  • Nur 50 % des Verbrauchs profitieren – der Rest wird weiterhin zum regulären Marktpreis abgerechnet.

  • Der effektive Durchschnittspreis liegt somit deutlich über den angekündigten fünf Cent.

  • Befristung auf drei Jahre – die Förderung läuft nur von 2026 bis 2028. Danach ist unklar, wie es weitergeht.

  • Hohe Anforderungen – Betriebe müssen umfangreiche Nachweise zur Transformation und Einhaltung sozialer Standards erbringen, was komplex und teuer ist.

  • Bürokratie- und Kontrollkosten schlucken einen Teil der theoretischen Entlastung.

Banner Seo-Agentur - In 60 Sekunden auf Seite 1 bei Google

Stimmen aus der Industrie

Vertreter der Industrie sprechen in diesem Zusammenhang von einem „Mini-Rabatt“ und einer klassischen „Mogelpackung“. Sie hatten sich eine deutlich kräftigere Entlastung erhofft – v. a. in einer Zeit massiver Energiepreiserhöhungen. Laut Medienberichten bleibt jedoch nur eine Entlastung im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Konsequenzen für den Standort Deutschland

Die Erwartung war hoch: Wettbewerbsfähigkeit steigern, Investitionen ins Land holen und Industrieansiedlung sichern. Doch mit dieser Mini-Entlastung bleibt fraglich, ob das Signal reicht. Für Unternehmen, die langfristige Planungssicherheit benötigen, wirkt das Modell wenig überzeugend. Mittelständische Betriebe könnten benachteiligt sein, da sie nicht über die Ressourcen großer Konzerne verfügen, um die komplexen Bedingungen zu erfüllen.

Fazit zum 5-Cent-Industriestrompreis-Versprechen

Am Ende bleibt festzuhalten: Das von Friedrich Merz angekündigte „5-Cent-Industriestrompreis-Modell“ hält der Realität nicht stand. Statt einer echten Entlastung für die Industrie entsteht ein hochkomplexes Fördersystem, das nur einen Bruchteil des angekündigten Effekts liefert. Für die Bürger wirkt dieses Modell wie ein weiteres Beispiel dafür, dass Merz erneut Erwartungen weckt, die er am Ende nicht erfüllt. Schon in der Vergangenheit hat er zentrale Wahlversprechen gebrochen – und nun präsentiert er einen Industriestrompreis, der bei genauer Betrachtung kaum mehr ist als eine politische Illusion.

Während viele Menschen glauben, es gehe nun endlich spürbar bergauf für Unternehmen und Arbeitsplätze, zeigt die Faktenlage: Die vermeintliche Entlastung ist in Wahrheit ein Mini-Rabatt, der durch Auflagen, Bürokratie und Begrenzungen weitgehend verpufft. Die Täuschung entsteht durch das Versprechen von fünf Cent pro Kilowattstunde – ein Wert, der real nie erreicht wird. Für die Industrie wie für die Bürger bleibt der Eindruck zurück, dass hier erneut mehr Schein als Sein verkauft wurde (hk).

Quellen: NIUS, Handelsblatt, Welt/dpa, ZDF, Science Media Center, Institut der deutschen Wirtschaft

Das könnte Sie auch interessieren ...

Weihnachtsmarkt Hannover 2025 in der Altstadt startet am Montag

Christina Baum (AfD): Impfschäden durch Corona-Impfstoffe endlich anerkennen

Bundesverfassungsgericht erklärt § 217 StGB für verfassungswidrig - Was das für die Sterbehilfe bedeutet

Selbstbestimmtes Sterben: Wie Deutschland über Sterbehilfe und assistierten Suizid diskutiert

Erster Nachtfrost: Mitternachtsbus in Hamburg bringt nachts heiße Getränke für obdachlose Menschen

Orange Day 2025 Rotenburg (Wümme) - Viele Aktionen und Veranstaltungen im Landkreis

Der Wortbruch-Kanzler: Welche Wahlversprechen Friedrich Merz nach der Wahl gebrochen hat

Gemeinsam gegen Einsamkeit in Ratingen - Stadt lädt zu Veranstaltung in der Stadthalle ein

Gesundheitsminister Philippi begrüßt Entscheidung des Bundestages zu Lachgas und K.O.-Tropfen

Habeck-Film JETZT. WOHIN.: 75.000 Euro Förderung - Vetternwirtschaft?

Weihnachtsmarkt Laubach 2025: Weihnachtszauber in Oberhessen

Magdeburger Weihnachtsmarkt findet nun doch statt - Sicherheitsstreit beigelegt

31-jähriger Syrer greift Passanten in Dresden an - Frau und Kleinkind verletzt

Gefühle verstehen - Heilung ermöglichen: Ankerland-Filmcafé zeigt „Alles steht Kopf“

Messerverbotszonen Karneval Köln: Sicherheitskonzept oder schlechter Scherz?

Die Influenza ist keine harmlose Erkältung

Schlagworte: #21.11.2025 #5-Cent-Industriestrompreis-Versprechen zerplatzt #5-Cent-Versprechen #Aktuell #Bürokratiekosten #Energiepolitik #Entlastung Industrie #Förderung Strompreis #Friedrich Merz #hk #Industriestrompreis #Industrieverbände #Kritik Industriestrompreis #Mini-Rabatt #Mogelpackung #Nachrichten #News #Politik #Standort Deutschland #Stromkosten Industrie #Transformationsauflagen #Wirtschaft #Wirtschaft Deutschland

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com