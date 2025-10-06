Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Sozialverband VdK: Komplettversagen von Bund und Ländern – Allein 1,2 Millionen fehlende Wohnungen in Westdeutschland

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Bauen und Wohnen, Berlin, Buntes, Deutschland-News, Gesellschaft, Hamburg, Politik, Soziales und Leben, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Zentral-Ratgeber

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Soziales-Soziale-Einrichtungen-Hilfe-für-Obdachlose

Sozialverband VdK: Komplettversagen von Bund und LändernAllein 1,2 Millionen fehlende Wohnungen in Westdeutschland

  • Bentele: „Umfassende staatliche Förderung des Wohnungsmarkts ist Gebot der Stunde“
  • VdK: Wohnungsmangel trifft Ältere und Menschen mit Behinderungen besonders hart

Allein in Westdeutschland fehlen nach einer Erhebung des Pestel-Instituts etwa 1,2 Millionen Wohnungen. Dieser Wohnungsmangel hat erhebliche wirtschaftliche und soziale Folgen. VdK-Präsidentin Verena Bentele unterstützt die Forderungen des Pestel-Instituts nach umfassender staatlicher Förderung des Wohnungsmarkts, mahnt aber an, diese an Bedingungen zu knüpfen:

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

„Die heute veröffentlichten Zahlen zur Wohnungsnot in den alten Bundesländern bestätigen das strukturelle Komplettversagen von Bund und Ländern bei der kommunalen Daseinsvorsorge im Bereich Wohnen. Es hat inzwischen schwerwiegende wirtschaftliche Folgen, wenn Unternehmen beispielsweise keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, weil es keine bezahlbare Wohnung in der Nähe eines Arbeitsplatzes gibt. Aber auch die sozialen Folgen sind gravierend. Denn besonders Seniorinnen und Senioren finden keine adäquaten barrierefreien Wohnungen. Frühere Erhebungen des Pestel-Instituts belegen, dass in Deutschland mindestens zwei Millionen barrierefreie Wohnungen fehlen. Diese sind unerlässlich, um Menschen mit Behinderungen ein Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Aber auch für Seniorinnen und Senioren hat der Mangel massive Auswirkungen. Anstatt sicher und bedarfsgerecht zu wohnen, müssen sie sich mit steilen Treppen, dunklen Bädern und versteckten Stolperfallen herumplagen.

Eine umfassende staatliche Förderung des Wohnungsmarkts ist alternativlos angesichts vieler Millionen Betroffener – nicht nur von Arbeitenden, sondern auch von älteren Menschen, Menschen mit eingeschränkter Mobilität sowie allen, die nicht die Möglichkeit haben, mehr Geld ausgeben zu können. Wenn wir ernst nehmen, was Würde, Teilhabe und gesellschaftlicher Zusammenhalt bedeuten, liegen die Lösungen auf der Hand.

Zunächst sollte der geförderte Wohnungsbau massiv ausgeweitet werden und verbindlich barrierefrei sein. Nur barrierefreier Wohnungsbau ist sozialer Wohnungsbau. Des Weiteren müssen die Länder dafür sorgen, dass alle Neubauten von Mehrparteienhäusern barrierefrei gestaltet werden. Darüber hinaus braucht es verlässliche Finanzierungsprogramme auf Bundes- und Landesebene, die den Neubau und die Bestandssanierung für Menschen mit geringen und mittleren Einkommen unterstützen.“

Banner Seo-Agentur - In 60 Sekunden auf Seite 1 bei Google

***
Text: Sozialverband VdK Deutschland e.V.

Das könnte Sie auch interessieren ...

KUBICKI-Kolumne: Gefährliche Politik ohne Bodenhaftung

Aphthen (kleine weiße Flecken auf der Mundschleimhaut): So lassen sich die Schmerzen im Mund lindern

Messerattacke Dresden 2020: Islamistischer Messerangriff auf homosexuelles Paar - Lebenslang bestätigt, besondere Schwere der Schuld

Casa Animale: Mit Liebe und Zuneigung Tiere vor dem Tod retten

Tag der Deutschen Einheit 2025: Deutschland feiert 35 Jahre Wiedervereinigung in Saarbrücken

Was hilft, wenn die Trauer überwältigend ist

Darum schadet zu viel Salz dem Körper - Tipps wie es mit weniger Salz genauso lecker schmeckt

Online-Seminar: „Kenne deinen Wert“ - Keine Angst vor Gehaltsverhandlungen im Landkreis Rotenburg (Wümme)

Klimabeirat Ratingen: Umstellung auf klimafreundliche Technologien

Sozialverband VdK: Nein zum Facharzttarif

Wahl Mittelrhein-Weinhoheiten, 07.11.2025

Bundesrat billigt Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“

Tag des Friedhofs in Stöcken - Friedhöfe: Mehr als Orte der ewigen Ruhe

Laternenfest 2025 im Großen Garten in Herrenhausen: mit Stelzenfiguren und Musikzügen durch den illuminierten Garten

Weihnachtszauber 2025 Potsdam

Oktoberkirmes auf den Saarterrassen vom 26. September bis 5. Oktober

Schlagworte: #06.10.2025 #Aktuell #Komplettversagen von Bund und Länder #Komplettversagen von Bund und Ländern #Millionen fehlende Wohnungen in Westdeutschland #Nachrichten #News #Pestel-Institut #Politik #Soziales #Sozialpolitik #Sozialverband VdK #Sozialverband VdK Deutschland e.V. #Umfassende staatliche Förderung des Wohnungsmarkts #VdK #Verena Bentele #Wohnungsmangel trifft Ältere und Menschen mit Behinderungen besonders hart #Wohnungsnot

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com