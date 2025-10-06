Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Greenpeace deckt auf: Russische Ölexporte mit veralteten Tankern fahren ohne Flaggenstaat und Versicherungsschutz

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Berlin, Buntes, Deutschland-News, Hamburg, Politik, Thema Umwelt und Natur, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Umwelt-Umweltschutz- Natur-Naturschutz

Greenpeace deckt auf: Russische Ölexporte mit veralteten Tankern fahren ohne Flaggenstaat und Versicherungsschutz / Deutsche Küsten im Falle einer Ölpest bedrohtHamburg, 6. 10. 2025 – Geister-Tanker ohne Flaggenstaat und Versicherungsschutz aus der russischen Schattenflotte bedrohen mit ihrer Rohölfracht die deutschen Küsten. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Greenpeace-Analyse. Im Falle einer Havarie würden deutsche Steuerzahlende auf den Kosten einer Ölpest sitzen bleiben. Trotz einer Absichtserklärung des Bundesaußenministers Johann Wadephul (CDU) ist die Lage in der Ostsee weiterhin kritisch. Die Außenminister der Ostseeanrainerstaaten, Belgiens, der Niederlande und Großbritanniens hatten sich am 19. Juni dieses Jahres entschieden, konsequent gegen die russische Schattenflotte vorzugehen. Allerdings haben nach Greenpeace-Recherche seitdem 188 Tanker dieser Flotte von den russischen Ölhäfen Primorsk und Ust-Luga mit Millionen Tonnen Rohöl die deutsche Ostseeküste passiert. 123 dieser Tanker standen auf den Sanktionslisten. 27 davon, die sogenannten Geister-Tanker, waren in keinem Flottenregister gelistet und führten eine falsche Flagge. 70 Tanker waren 20 Jahre alt oder älter und damit für den sicheren Transport von Rohöl nicht mehr geeignet.

Natur Praxis Gesundheit durch die Kraft der Natur

“Russland verhält sich mit den Geister-Tankern auf den Weltmeeren wie jemand, der einen LKW vom Schrottplatz holt und mit gefährlicher Ladung ohne Zulassung, Kennzeichen und Versicherung über die Autobahn brettert”, sagt Thilo Maack, Meeresbiologe von Greenpeace. “Außenminister Wadephul und Innenminister Alexander Dobrindt sollten vor allem die deutschen Küsten sichern. Seerechtler:innen der Bundesregierung müssen prüfen, ob Schiffen der Schattenflotte ohne Flagge das Recht auf Durchfahrt verweigert werden kann.”

Mehr Tanker – höhere Umweltgefahr

Der gesamte Schiffsverkehr auf der Ostseeroute geht seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 zurück, wie eine Greenpeace-Analyse vergangenes Jahr gezeigt hat. Im Gegensatz dazu haben die russischen Rohöltransporte durch die Ostsee erheblich zugenommen. Gleichzeitig wurden die dafür eingesetzten Tanker im Schnitt immer älter. Lag ihr Durchschnittsalter 2021 noch bei neun Jahren, so liegt es bei den jetzt durch Greenpeace recherchierten Tankern bei über 18 Jahren. Der älteste Tanker war 26 Jahre alt. “Wir müssen die Küsten unbedingt vor dieser Umweltgefahr schützen. Aber auch Sanktionsbruch, fehlender Versicherungsschutz und hybride Kriegsführung mit zerstörten Unterwasserkabeln und verdächtige Drohnenflüge brauchen eine Antwort der Bundesregierung,” fordert Maack.

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

Die aktuelle Greenpeace-Analyse beruht auf Daten zu Schiffsbewegungen bezogen von Lloyd’s List Intelligence Seasearcher, in Kombination mit Daten zum Flaggenstatus der einzelnen Schiffe, bereitgestellt von Equasis, einer Datenbank der Europäischen Commission.

***
Text: Greenpeace e.V.

Das könnte Sie auch interessieren ...

Sozialverband VdK: Komplettversagen von Bund und Ländern - Allein 1,2 Millionen fehlende Wohnungen in Westdeutschland

KUBICKI-Kolumne: Gefährliche Politik ohne Bodenhaftung

Aphthen (kleine weiße Flecken auf der Mundschleimhaut): So lassen sich die Schmerzen im Mund lindern

Messerattacke Dresden 2020: Islamistischer Messerangriff auf homosexuelles Paar - Lebenslang bestätigt, besondere Schwere der Schuld

Casa Animale: Mit Liebe und Zuneigung Tiere vor dem Tod retten

Tag der Deutschen Einheit 2025: Deutschland feiert 35 Jahre Wiedervereinigung in Saarbrücken

Was hilft, wenn die Trauer überwältigend ist

Darum schadet zu viel Salz dem Körper - Tipps wie es mit weniger Salz genauso lecker schmeckt

Online-Seminar: „Kenne deinen Wert“ - Keine Angst vor Gehaltsverhandlungen im Landkreis Rotenburg (Wümme)

Klimabeirat Ratingen: Umstellung auf klimafreundliche Technologien

Sozialverband VdK: Nein zum Facharzttarif

Wahl Mittelrhein-Weinhoheiten, 07.11.2025

Bundesrat billigt Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“

Tag des Friedhofs in Stöcken - Friedhöfe: Mehr als Orte der ewigen Ruhe

Laternenfest 2025 im Großen Garten in Herrenhausen: mit Stelzenfiguren und Musikzügen durch den illuminierten Garten

Weihnachtszauber 2025 Potsdam

Schlagworte: #06.10.2025 #Aktuell #Bundesregierung #CDU #Deutsche Küsten #Geister-Tanker #Geister-Tanker ohne Flaggenstaat #Greenpeace e.V. #Greenpeace-Analyse #Havarie #Johann Wadephul #Nachrichten #News #Ölpest #Ostseeroute #Politik #Rohölfracht #Russische Ölexporte mit veralteten Tankern #russische Rohöltransporte #russische Schattenflotte #Schattenflotte #Umweltgefahr

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com