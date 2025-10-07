Welttag für menschenwürdige Arbeit 2025 – Ein weltweiter Appell für faire Arbeitsbedingungen – Hamburg, Mittelrhein – 7. Oktober 2025: Am heutigen Welttag für menschenwürdige Arbeit steht die soziale Gerechtigkeit im Mittelpunkt. Seit 2008 wird dieser internationale Aktionstag jährlich am 7. Oktober begangen – initiiert vom Internationalen Gewerkschaftsbund (IGB). Ziel ist es, auf die Bedeutung von fairen Löhnen, sicheren Arbeitsbedingungen und Arbeitnehmerrechten aufmerksam zu machen.
In einer Zeit, in der Digitalisierung, Globalisierung und wirtschaftliche Unsicherheiten viele Branchen verändern, wird die Forderung nach menschenwürdiger Arbeit für alle immer dringlicher. Millionen Beschäftigte weltweit leiden unter prekären Arbeitsverhältnissen, Lohndumping und mangelndem Arbeitsschutz. Besonders betroffen sind Frauen, Migranten und junge Menschen in Niedriglohnsektoren.
Gewerkschaften und Organisationen nutzen den Welttag, um auf Missstände hinzuweisen und politische Entscheidungsträger an ihre Verantwortung zu erinnern. Auch in Deutschland finden heute zahlreiche Aktionen, Kundgebungen und Online-Veranstaltungen statt, bei denen Solidarität und gerechte Teilhabe im Fokus stehen.
Fazit zum Welttag für menschenwürdige Arbeit 2025
Die zentrale Botschaft des Tages lautet: Jeder Mensch hat das Recht auf eine sichere, faire und respektvolle Arbeit – unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder sozialem Status. Menschenwürdige Arbeit ist nicht nur ein soziales Ziel, sondern eine Grundvoraussetzung für nachhaltige Entwicklung und Frieden. (hk)