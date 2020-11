Speyer – Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Windthortstraße

Speyer – Am 27.11.2020 kam es gegen 21:15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Windthortstraße in Speyer.

Bei Eintreffen vor Ort konnten die eingesetzten Beamten lediglich einen Beteiligten antreffen. Es wurden Ermittlungen eingeleitet und Hinweisen nachgegangen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Speyer unter 06232/137-0 oder per Email unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Polizeidirektion Ludwigshafen