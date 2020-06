St. Ingbert – Brandstiftung in der Pfarrgasse – Gibt es Zeugen?

Erstellt in

St. Ingbert (SL) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, den 24.06.2020, um circa 01:50 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Pfarrgasse – Ecke Dammstraße, in Nähe des JUZ St. Ingbert, zu einem Vollbrand von zwei Altpapiertonnen, welche hierbei komplett ausbrannten und zerstört wurden.

Eine dritte Altpapiertonne wurde zudem in Mitleidenschaft gezogen. Anwohner bemerkten den Brand und informierten umgehend Polizei und Feuerwehr. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. ES ist von Brandstiftung auszugehen.

Für sachdienliche Hinweise wird gebeten, sich mit der Polizeidienststelle St. Ingbert unter der Rufnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Sankt Ingbert