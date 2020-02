St. Ingbert (SL) – Rohrbach: In der Nacht von Freitag (07.02.2020) auf Samstag, versuchten bislang unbekannte Täter in eine freie Tankstelle in der Oberen Kaiserstraße in St. Ingbert-Rohrbach einzubrechen.

Dabei schlugen sie ein Fenster an der Seite des Verkaufsraums ein. Möglicherweise durch Passanten gestört, wurde von der weiteren Tatbegehung abgelassen.

Mögliche Zeugen der Tat werden darum gebeten, sich mit der Polizei St. Ingbert in Verbindung zu setzen (06894/1090).

Polizeiinspektion Sankt Ingbert