Bad Wimpfen – Zigarettenautomat beim Bonfelder Wald aufgefunden – Gibt es Zeugen?

Bad Wimpfen (BW) – Zigarettenautomat aufgefunden Am Freitag, gegen 12.30 Uhr, wurden durch Passanten beim Bonfelder Wald, rechts neben der Landstraße 1107, von Wimpfen in Richtung Bonfeld, ein aufgebrochener Zigarettenautomat aufgefunden.

Der Automat wurde unmittelbar nach dem Wald, bei einem Hochsitz am geteerten Feldweg abgeladen. Er war an der Scharnierseite aufgehebelt, sämtliches Geld und die Zigaretten fehlten. Bei der geschädigten Firma war noch gar nicht bekannt, dass einer ihrer Zigarettenautomaten fehlte. Durch eine Zeugin wurde ermittelt, dass der Automat am Donnerstag dort wohl noch nicht lag.

Die Polizei vermutet, dass er in der Nacht von Donnerstag auf Freitag abgeladen wurde. Nahezu zeitgleich wurde der Fund eines weiteren Automaten im Bereich Kirchhardt bekannt. Beide Automaten wurden unter Mithilfe von Mitarbeitern der Stadt Bad Rappenau sichergestellt, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier in Eppingen unter 07262/60950 zu melden.

