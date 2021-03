Stadt Cuxhaven (NI) – Kultur: Viele Hobbys sind in dieser Zeit nicht erlaubt – Lesen geht jedoch immer. Umso mehr freuen sich die Mitglieder der Bibliothek in Cuxhaven, dass sie wieder persönlich Bücher ausleihen dürfen. Mehrere Wochen mussten Lesefreudige aus Cuxhaven aber aufgrund der Corona-Pandemie auf das persönliche Stöbern und Ausleihen in der Stadtbibliothek verzichten. Eine angepasste Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen ermöglicht nun wieder den persönlichen Besuch. Die Stadtbibliothek und das Stadtarchiv öffnen somit am Freitag, 12. März.

Neben dem bestehenden Abholservice der Bibliothek können Besucher persönlich in den Regalen stöbern. Interessierte müssen dafür einen Termin vereinbaren. Beim Besuch stehen dann jeweils 30 Minuten zur Verfügung. Die Terminvereinbarung soll spätestens am Vortag und frühestens eine Woche im Voraus erfolgen. Die Nutzer müssen ihre Kontaktdaten angeben. Maximal zehn Besucher können gleichzeitig die Bibliothek nutzen.

Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek sind wie folgt:

Dienstag bis Freitag:

10 – 11 Uhr Abholservice

11 – 13 Uhr Öffnung nach Terminvereinbarung

15 – 17 Uhr Öffnung nach Terminvereinbarung

17 – 18 Uhr Abholservice

Das Team der Stadtbibliothek ist telefonisch unter (0 47 21) 70 07 08 00 und per E-Mail unter stadtbibliothek@cuxhaven.de zu erreichen.

Das Stadtarchiv erlaubt den Besuch von drei Personen zur gleichen Zeit. Die Nutzer müssen ihre Kontaktdaten angeben. Der Einlass erfolgt durch den Personaleingang an der Gebäuderückseite.

Die Öffnungszeiten des Stadtarchivs lauten wie folgt:

Dienstag bis Donnerstag: 10 – 14 Uhr

Freitag: 10 – 13 Uhr

nur nach Voranmeldung bis spätestens Freitag, 12 Uhr:

Freitag: 13 – 18 Uhr

Das Team des Stadtarchivs ist telefonisch unter (0 47 21) 70 07 08 30 und per E-Mail unter stadtarchiv@cuxhaven.de zu erreichen.

***

STADT CUXHAVEN

Büro des Oberbürgermeisters

Rathausplatz 1

27472 Cuxhaven