Stadt Flensburg – Corona: Lagebericht für Flensburg vom 14.03.2020 – Weitere Schließungen auf Anordnung des Landes

Flensburg (SH) – Auch am heutigen Samstag hat der Sonderstab Corona im Rathaus unter Leitung der Oberbürgermeisterin getagt und gibt folgenden Lagebericht bekannt:

Aktuell sind in Flensburg 4 Fälle einer Corona-Erkrankung bestätigt. In allen Fällen wurde Quarantäne angeordnet. Das Gesundheitsamt arbeitet mit personeller Verstärkung und rechnet mit weiteren Fällen in den kommenden Tagen.

Entsprechend der Entscheidung der Landesregierung werden auch in Flensburg alle Museen, Clubs, Diskotheken, Fitnesscenter, Kinos, das Schwimmbad, Saunen und Theater für die Öffentlichkeit geschlossen. Der Wochenmarkt findet statt und kann besucht werden.

Der Sonderstab hält seine nächste planmäßige Besprechung am Sonntag ab.

„Wir bedanken uns erneut bei allen Flensburgerinnen und Flensburgern für das Verständnis und die wirklich gute Zusammenarbeit. Es ist großartig zu erleben, wie alle in Flensburg mithelfen. Wir werden trotz der drastischen Einschnitte in unser Leben niemanden im Stich lassen.

Wer Hilfe oder Informationen benötigt, kann sich auch am Wochenende von 10 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 858585 an das Infotelefon der Stadt Flensburg wenden.“, so Simone Lange.

