Stadt Ratingen: Fördermittel für Projekte gegen Einsamkeit

Fördermittel für Projekte gegen Einsamkeit – Stadt Ratingen fördert Projekte gegen Einsamkeit – Mittel können ab sofort beantragt werden.
Ratingen. Was können wir gemeinsam gegen Einsamkeit in unserer Stadt tun? Mit dieser Frage haben sich Anfang des Jahres Bürgerinnen und Bürger, Fachkräfte, Vereine und Initiativen auseinandergesetzt. Dabei wurden zahlreiche Ideen, Anregungen und konkrete Projektansätze entwickelt, die eines gemeinsam haben: Sie wollen Menschen zusammenbringen, soziale Kontakte stärken und Teilhabe ermöglichen. Der Rat der Stadt hat daraufhin insgesamt 50.000 Euro für die Förderung von Projekten gegen Einsamkeit bereitgestellt. Mittel können ab sofort beantragt werden.
„Die große Resonanz hat deutlich gemacht, wie groß das Interesse und die Bereitschaft sind, sich für ein stärkeres Miteinander in unserer Stadt einzusetzen“, sagt Sozialdezernent Harald Filip. „Die bereitgestellten Fördermittel sollen dazu beitragen, aus den vielen Ideen und Impulsen der Beteiligungsveranstaltung Anfang 2026 konkrete Angebote entstehen zu lassen.“ Gesucht werden engagierte Akteurinnen und Akteure, die dazu beitragen möchten, dass Menschen in Ratingen leichter miteinander in Kontakt kommen, Unterstützung finden und sich als Teil der Gemeinschaft erleben.
Gefördert werden können vor allem Projekte, die soziale Kontakte und Begegnungen fördern, Menschen aus Einsamkeit und sozialer Isolation herausführen, gesellschaftliche Teilhabe stärken, niedrigschwellige Begegnungs- und Unterstützungsangebote schaffen, den Zugang zu Beratung und bestehenden Hilfsangeboten erleichtern oder neue und innovative Wege im Umgang mit Einsamkeit erproben.
Einen Antrag stellen können städtische Fachbereiche, freie Träger, Initiativen, Vereine, Schulen, Jugendgremien sowie sonstige geeignete Stellen. Entscheidend ist, dass das jeweilige Vorhaben einen konkreten und fachlich nachvollziehbaren Bezug zum Thema Einsamkeit aufweist.
Die Fördermittel können beim Amt für Soziales, Wohnen und Integration beantragt werden. Weitere Informationen gibt es bei der städtischen Koordinatorin für seniorengerechte Quartiersentwicklung, Astrid Kapels, unter Telefon 550-5066, E-Mail: as***********@******en.de.
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Text: Stadt Ratingen