Wann werden wir gesehen oder das Momentum – Gastbeitrag von Manuela Engel-Dahan:
Im Einklang mit der Natur, berührend und tiefgründig wie immer – auch dieser neue Text von Manuela Engel-Dahan ist wieder eine Einladung zum Innehalten und Reflektieren. Ihre Gedanken führen uns in den Wald, zum Wachstum, zum Vertrauen – und zu uns selbst.
Was braucht es, damit aus einer Idee Wirklichkeit wird?
Wann kommt der Moment, in dem alles zusammenpasst – wie die Biene zur Blüte?
In diesem inspirierenden Text geht es um das Momentum – über Geduld, Vertrauen und die Kraft, die entsteht, wenn der richtige Augenblick da ist.
Ein ermutigender Beitrag für alle, die säen, bevor sie ernten – und lernen wollen, dem eigenen Rhythmus zu trauen.
Gastbeitrag von Manuela Engel-Dahan: Wann werden wir gesehen oder das Momentum
Wann ist der richtige Moment.
Wann werden wir gesehen.
Wer eine Idee trägt oder
ein Unternehmen aufbaut,
hofft darauf.
Auf den Augenblick,
in dem Angebot und Bedürfnis
einander finden.
Der erste Kunde,
der erste Auftrag,
das erste klare Echo.
Wir nennen es Momentum.
Momentum ist keine Taste,
die wir drücken.
Es ist eine Fügung.
So wie der Moment,
in dem die Biene die Blüte findet und
die Hummel sich genüsslich in den Pollen badet.
Nicht früher, nicht später.
Alles hat seine Zeit.
Die Blüte braucht ihren Rhythmus,
die Biene ihren Flug,
die Temperatur, die Jahreszeit,
den richtigen Geruch,
das Licht seinen Winkel.
Wenn es stimmt,
entsteht Verbindung.
Auch im Aufbau eines Angebots gilt das.
Es braucht Wiederholung,
damit Vertrauen wächst.
Wir zeigen uns.
Wir bleiben verlässlich.
Wir verfeinern,
statt zu zerren.
Geduld ist kein Warten im Vakuum,
sie ist ein stilles Arbeiten an der Substanz.
Sichtbar bleiben,
ohne zu jammern oder zu schreien.
Zuhören,
ohne sich zu verlieren.
Schritt für Schritt richtet sich das Feld aus.
Heute sehe ich die Eicheln.
In Scharen gefallen, liegen sie auf dem Waldboden.
Nicht jede wird zur Eiche heranwachsen.
Manche laden in weichen Humus und
senden bald ihre geheime Wachstumsbotschaft
in die Welt.
Andere werden von Helfern aufgenommen,
vielleicht von emsigen Eichhörnchen,
die sie tragen und vergraben.
Dort keimen sie später,
wenn Boden, Feuchtigkeit und Zeit zusammenkommen.
Was wie Verzögerung wirkt,
ist oft nur ein anderes Tempo des Lebens.
So ist es auch mit Ideen.
Manche greifen sofort,
weil der Boden bereit ist.
Andere brauchen einen Umweg,
vielleicht noch einen Winter
oder eine schützende Decke aus Laub.
Alles hat eben seine Zeit.
Wir sind das nicht mehr gewohnt,
alles jederzeit verfügbar,
doch die Natur zeigt uns Grenzen auf.
Und dann, vielleicht kommt jemand,
der uns ein Stück trägt und
an einen geeigneteren Ort bringt.
Ein neues Netzwerk,
eine Empfehlung,
ein Gespräch zur rechten Zeit.
Nichts davon ist Zufall oder,
alles davon ist Beziehung,
ist das Resultat von Gedanken,
Taten und Reaktionen aus der Zeit.
Was braucht es für Momentum.
Klarheit in der Kernbotschaft.
Eine Idee, die Schmerz lindert,
Prozesse vereinfacht oder
ein neues Bedürfnis weckt.
Präsenz, die aufmerksam ist.
Wiederholung, die Vertrauen aufbaut.
Geduld, die nicht aufgibt,
weil sie aus dem Vertrauen kommt.
Und die Bereitschaft,
auch ein Nein zu dulden und zu achten,
damit das Ja stark beachtet und wertgeschätzt wird.
Wir erden das, was wir anbieten,
und lassen es, auch wenn noch nichts zurückkommt,
die Ideen weiter atmen.
Die Anerkennung, dass die Lücke kommt,
die wir brauchen für unser Angebot,
weil die Erde sich dreht,
täglich neue Chancen bietet.
Und so bewegen wir uns zwischen
Erden und Schweben,
Nähe und Weite,
Tun und ruhen.
Mit Vertrauen zum Prozess,
zu uns und dem Leben.
Naturbotschaften unterstützen dabei.
Der Wald lebt in uns,
auch wenn wir nicht dort sind.
Seine Frequenz erinnert uns
an Maß und Rhythmus.
Wenn wir so arbeiten,
kommen Angebot und Suche zueinander.
Die Biene findet die Blüte mit Nektar,
der ihr schmeckt.
Der erste Kunde findet das Angebot,
das er gebraucht hat.
Die Eichel findet ihren Boden,
der sie wachsen lässt.
Und was gestern noch schlummerte,
beginnt sich heute zu entwickeln.
Wenn dich dieser Gedanke berühr
und du spürst, dass es Zeit ist,
dem eigenen Takt zu trauen,
dich einlassen willst und fühlen,
was es vielleicht noch braucht,
dann gehen wir ein Stück gemeinsam.
Mut wecken. Zweifeln heilen. Vertrauen leben.
Manchmal reicht schon ein Gespräch.
Ich bin da.
Ich weiß,
es ist einfach, aber nicht immer leicht.
***
Bild & Text: Manuela Engel-Dahan
📌 Zur Autorin: Manuela Engel-Dahan
Manuela Engel-Dahan ist zertifizierter Stress- und Burnout-Coach, Entspannungstrainerin, Künstlerin und Autorin. Nach über 40 Jahren Erfahrung als Unternehmerin begleitet sie heute Menschen auf ihrem Weg zu innerem Frieden und Lebensfreude.
In ihren Kolumnen verbindet sie die Liebe zur Natur mit tiefgründigen Impulsen für persönliches Wachstum. Sie ist Autorin der „Freigeistigen Waldgedanken“ – von einem Kunsthistoriker bereits mit Friedrich Nietzsche verglichen – und Initiatorin des 1. Hessischen MUTmachSALONs „Schafft die Angst ab“ in Bad Orb.
➡ Mehr über ihre Arbeit unter:
👉 www.FormYourWorld.de
👉 www.hundertrotwein.de
👉 Instagram: @manuela.engel.dahan
P.S. Wenn du das Gefühl hast, dass es in deinem Leben noch mehr Licht braucht oder der Mut auf dem Weg verloren ging, bin ich gerne für dich da. E-Mail: me*@***********ld.de
***
Bild & Text Gespräche am Ende des Weges: © Manuela Engel-Dahan, Mut- und Lebensberaterin