Trier – Behördenbot Govii gibt Auskunft zu Verwaltungsleistungen

Trier – (bau) Wer Fragen zu den Dienstleistungen der Stadtverwaltung Trier hat, kann diese ab sofort rund um die Uhr auch einem neuen Chatbot stellen: Am Freitag ist der Trierer Behördenbot Govii an den Start gegangen, eingebunden auf der Webseite der Stadt Trier trier.de, aber auch direkt aufrufbar unter https://trier.govii.de.

Ein Chatbot ist ein Programm, dem man – fast wie einer Person – Fragen stellen kann. Diese werden über eine Eingabemaske eingetippt und vom Bot mit Text oder Links zu Internetseiten beantwortet. Der Bot wurde von der Firma Govii UG programmiert, einem Unternehmen der Teleport-Gruppe, und bezieht seine Informationen aus der Wissensdatenbank des Service-Centers Trier, die auch von Teleport betrieben wird.

In den vergangenen Monaten hat die Firma den Chatbot daher in enger Zusammenarbeit mit dem Service-Center Trier weiterentwickelt. Mit der Einführung des Chatbots leistet die Stadtverwaltung für Rheinland-Pfalz Pionierarbeit: Die Wissensdatenbank ist in vielen weiteren Kommunen im Land und deutschlandweit im Einsatz. Verschiedene rheinland-pfälzische Kommunen haben daher schon großes Interesse am Trierer Projekt gezeigt und überlegen, den Chatbot ebenfalls einzusetzen, je nachdem, welche Erfahrungen die Stadt Trier mit ihm macht.

Zu klassischen Leistungen wie der Erneuerung eines Personalausweises oder der Neuzulassung eines Fahrzeugs gibt Govii bereits zuverlässig Auskunft. Etwas „exotischere“ Anfragen muss er erst lernen, daher werden die eingegebenen Fragen und die Antworten im Service-Center ausgewertet, um den Chatbot nach und nach zu verbessern.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe freut sich, nach langer interner Vorbereitungszeit den Chatbot im Echtbetrieb zu testen: „Als moderne Verwaltung probieren wir gerne auch neuere Kommunikationsformen aus und sind gespannt, ob die Bürgerinnen und Bürger sie annehmen.“ Sollte sich nach vier Monaten herausstellen, dass der Chatbot keinen Nutzen bringt, wird er wieder vom Netz genommen.

Hier geht es direkt zum Trierer Behördenbot Govii: https://trier.govii.de

Presseamt Trier