Trier – Crosslearning-Workshop zum Netzwerk LinkedIn am 6. Oktober

Trier – (pe) Nach zwei erfolgreichen digitalen Ausgaben der „Crosslearning-Workshopreihe im ersten Halbjahr 2021 finden ab Oktober zwei weitere Workshops für Trierer Kultur- und Kreativschaffende statt – dieses Mal analog und mit reichlich Gelegenheit, vor Ort ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu knüpfen.

Auf dem Programm des ersten Workshops steht passend dazu das Karrierenetzwerk LinkedIn. Im November folgt ein offener Austausch mit Expertinnen des Finanzamts Trier zum Thema Selbstständigkeit im Kultur- und Kreativbereich.

Der erste Workshop findet am 6. Oktober ab 19 Uhr in der Tuchfabrik statt. Thema der Veranstaltung, die von der städtischen Wirtschaftsförderung und vom Amt für Kultur gemeinsam organisiert wird, ist das vielfach noch unbekannte soziale Netzwerk LinkedIn – mit über 740 Millionen Mitgliedern ist es derzeit das soziale Netzwerk überhaupt, wenn es um Business-Kontakte geht. In dem Workshop werden die Grundlagen des Mediums vorgestellt sowie Vorteile und Mehrwerte speziell für Kultur- und Kreativschaffende erläutert.

Ein bereits bestehender LinkedIn-Account ist keine Voraussetzung für die Teilnahme. Referentin ist Chiara Toussaint, Social Media Managerin. Die Teilnahme an dem Workshop ist kostenlos; eine Voranmeldung unter www.trier.de/crosslearning erforderlich. Und bereits jetzt schon vormerken: Am 17. November steht der letzte Workshop für dieses Jahr unter dem Motto „Q&A mit dem Finanzamt Trier“ an.

***

Presseamt Trier