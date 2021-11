Tübingen – Event: Ausstellung in der Stadtbücherei informiert über den Kakaoanbau

Tübingen (BW) – Event: Schokolade versüßt den Alltag vieler Menschen, doch eher selten wirft man einen Blick auf die kritischen Anbaubedingungen.

In der Ausstellung „Bittere Bohne – süßes Vergnügen?“ zeigt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) auf, wie der Kakaoanbau nachhaltiger werden kann und welche Rolle jede und jeder Einzelne dabei spielt. Die Ausstellung ist vom 24. November bis 11. Dezember 2021 in der Stadtbücherei zu sehen.

Mehrere Schautafeln informieren über den Anbau und die Verarbeitung von Kakao und beschreiben die Lebensbedingungen der Kakaobäuerinnen und -bauern. Interessierte können die Ausstellung während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei besuchen: Dienstag bis Freitag, 10.30 bis 19 Uhr, und Samstag, 10.30 bis 14 Uhr. Sie müssen einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen (2G-Regel).

Das Aktionszentrum Arme Welt e.V. bietet in Kooperation mit dem Programm Bildung trifft Entwicklung/EPiZ Workshops für Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen an. Sie finden zwischen dem 24. November und 10. Dezember 2021 statt. In den Workshops schauen sich die Teilnehmenden den Arbeitsalltag der Kakaoproduzentinnen und -produzenten an und begeben sich auf die Weltreise der Schokolade von der Kakaobohne bis zur fertig verpackten Tafel. Anhand der Ausstellung „Bittere Bohne – süßes Vergnügen?“ diskutieren sie über die Unterschiede zwischen konventionell und fair produzierter Schokolade.

Die Workshops finden im Veranstaltungsraum der Stadtbücherei oder im Klassenraum statt. Sie werden von geschulten Referentinnen und Referenten des Programms Bildung trifft Entwicklung durchgeführt. Der Eigenbeitrag für einen Workshop beträgt 20 Euro für zwei Zeitstunden bzw. 25 Euro für zwei bis vier Zeitstunden. Anmeldungen mit Terminwunsch, der Anzahl der Schülerinnen und Schüler und der Klasse sind bis Freitag, 19. November 2021, per E-Mail an bildung@weltladen-tuebingen.de möglich.

www.tuebingen.de/stadtbuecherei

