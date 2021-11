Mainz – #impfen und boostern! Mitarbeiter:innen gesucht

Impfzentrum Mainz wird so bald wie möglich wieder öffnen und sucht Personal.

Mainz – (ekö) Die Landeshauptstadt Mainz will das Impfzentrum in Mainz-Gonsenheim ‚An der Bruchspitze‘ wieder eröffnen. Ab 1. Oktober wurde es in Standby-Betrieb gesetzt und kann jetzt schnell wieder in Betrieb genommen werden. Räume, Einrichtung und Technik – alles ist da.

Nur das Personal ist neu zu rekrutiert. Daher sucht die Landeshauptstadt jetzt umgehend Mitarbeiter:innen für das Impfzentrum. Oberbürgermeister Michael Ebling: „Alle Interessierten, die uns helfen wollen, die Impfquote zu steigern und beim Impfen und Boostern zu unterstützen, sind uns herzlich willkommen.“

Gesucht werden Personen, die

• die Impfzentrums-Leitung bei allen Aufgaben unterstützen wollen, die Telefondienst übernehmen und Ansprechpartner:-in für teils externe Dienstleistungen (z. B. Polizei, Sicherheitsdienst, IT, Hausmeister/-innen, Reinigungskräfte, Lieferanten) sind

• die am Empfang und bei der Anmeldung mitarbeiten,

• die die Impfberechtigung nach den entsprechenden Vorgaben prüfen,

• die in der Dokumentation tätig sind (Erfassung von Personendaten in unterschiedlichen Online-Systemen)

• die bei der Umsetzung des Hygienekonzepts mithelfen

• die Materiallieferungen entgegennehmen und verwalten

