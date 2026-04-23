Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Urteil Bundesverwaltungsgericht Putenmast: Bahnbrechend für den Tierschutz

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Hamburg, Recht und Urteile, Sachsen, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Tierliebe & Tierschutz, Zentral-Ratgeber

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Tiere-Tierschutz-Verstoesse-Tierquaelerei

Urteil Bundesverwaltungsgericht Putenmast: Bahnbrechend für den TierschutzBundeslandwirtschaftsminister Rainer muss Regelungen für die Putenhaltung vorlegen, die den Bedürfnissen der Tiere entsprechen.

Hamburg, 23. April 2026 – Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat heute zur Putenhaltung ein richtungsweisendes Urteil gefällt Dazu kommentiert die globale Tierschutzstiftung VIER PFOTEN:

Das heutige Urteil, dass die üblichen Bedingungen in der Putenmast gegen das Tierschutzrecht verstoßen, ist bahnbrechend und wegweisend für den Schutz von Millionen Puten. Es ist ein riesiger Erfolg für den Tierschutz in Deutschland. Bundeslandwirtschaftsminister Rainer steht jetzt in der Pflicht, endlich verbindliche Regelungen für die Putenhaltung vorzulegen, die den Bedürfnissen der Tiere entsprechen.

DJ GerreG Soziales Engagement - Feiern und Hunde aus Tötungsstationen retten

In Deutschland werden jährlich bis zu 35 Millionen Puten geschlachtet – doch festgelegte Mindestanforderungen zur Haltung dieser Tiere gibt es bis heute nicht. Die allgemeinen Vorgaben zur Haltung von Tieren aus dem Tierschutzgesetz werden nicht durchgesetzt und die freiwilligen Vorgaben der Mastbetriebe sind bei weitem nicht ausreichend. Und das wurde jetzt durch das oberste Verwaltungsgericht Deutschlands bestätigt –  zu Recht“, sagt Volker Gaßner, Geschäftsleitung VIER PFOTEN Deutschland.

***
Text: VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz

Das könnte Sie auch interessieren ...

Merkst du eigentlich, was du da mitfütterst?

Sozialverband VdK kritisiert Merz-Äußerung zur Rente

Martin Sichert (AfD): Arbeiter und Angestellte dürfen nicht zur Melkkuh der Nation gemacht werden

Tödliche Gefahr für Hunde: Der Eichenprozessionsspinner

Was fördert gesunden Schlaf in stressigen Zeiten?

Gesundheitsminister Philippi unterstützt den heutigen Protest der Psychotherapeuten gegen geplante Honorarsenkungen

Tierschutzfest 2026 Tierheim Süderstraße am 28. Juni

Discofox Workshops & Tanzreisen: Warum Tanzen Körper und Seele stärkt

Sozialverband VdK zur Senkung der Mineralölsteuer: „Keine echte Hilfe für Menschen mit niedrigen Einkommen“

DJ GerreG rettet 25 Hunde vor dem Tod

DEICHMANN bewegt: Ekaterina Leonova übernimmt die Schirmherrschaft für "Deutschlands fitteste Grundschule"

Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex März 2026 - Selbstständige und Kleinstunternehmen: Erwartungen brechen so stark ein wie seit zwei Jahren nicht

STADTRADELN Landkreis Rotenburg (Wümme) - Zum ersten Mal wird landkreisweit geradelt

VHS-Kurs Hundeglück in Ratingen

Jazz ist immer in Bewegung: Internationales Jazzfest Hamm 2026 vom 17. bis 19. April 2026

Google führt Gebühren für Suchanfragen ein – erste Tests in Deutschland gestartet

Schlagworte: #23. April 2026 #23.04.2026 #Aktuell #Bundeslandwirtschaftsminister Rainer #Bundesverwaltungsgericht Leipzig #Nachrichten #News #Putenhaltung #Tiere #Tierquälerei #Tierschutz #Tierschutz in Deutschland #Urteil Bundesverwaltungsgericht Putenmast #VIER PFOTEN #VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com