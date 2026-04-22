CDU Flörsheim Nachruf Anton Weilbächer – Die CDU Flörsheim am Main trauert um Anton Weilbächer. Mit ihm verliert der Stadtteil Wicker und die gesamte Stadt eine engagierte und über Jahrzehnte prägende Persönlichkeit.
Anton Weilbächer war viele Jahre in der Kommunalpolitik aktiv. Seit 1969 setzte er sich zunächst in der Gemeindevertretung Wicker, später im Ortsbeirat und über 22 Jahre in der Stadtverordnetenversammlung für die Belange der Bürger ein. Als Ortslandwirt und später als stellvertretender Ortslandwirt blieb er seinem Berufsstand eng verbunden. Auch als Schöffe am Ortsgericht Wicker engagierte er sich über 45 Jahre hinweg mit großer Verlässlichkeit.
Für sein Wirken wurde er unter anderem mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen, dem Ehrenring der Stadt Flörsheim am Main sowie der Bürgermedaille in Silber ausgezeichnet und zum Ehrenstadtverordneten ernannt.
Die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Svenja Colak erklärt: „Anton Weilbächer war ein Mensch, der Verantwortung gelebt hat. Seine Verbundenheit zu Wicker und sein Einsatz für die Menschen vor Ort verdienen höchsten Respekt. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“
Der CDU-Fraktionsvorsitzende Marcus Reif ergänzt: „Mit Anton Weilbächer verlieren wir eine verlässliche Stimme der kommunalen Selbstverwaltung. Sein Rat und seine Bodenständigkeit haben unsere Arbeit über viele Jahre bereichert.“
Die Gedanken der CDU Flörsheim am Main sind bei seiner Familie und allen Angehörigen.
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Text: CDU-Stadtverbandsvorsitzende Svenja Čolak