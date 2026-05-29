Protest vor Australischer Botschaft in Berlin: 500.000 Stimmen gegen Lämmerverstümmelung – VIER PFOTEN protestiert mit aufsehenerregender Aktion in Berlin – Nächtliche Projektion an Australischer Botschaft / Australien erlaubt Verstümmelung von Merino-Lämmern als einziges Land weltweit.
Hamburg/Berlin, 29.05.2026 – Die globale Stiftung für Tierschutz VIER PFOTEN hat in der vergangenen Nacht mit einer aufsehenerregenden Aktion in Berlin gegen die in Australien weit verbreitete Lämmerverstümmelung protestiert. Eine auf die Australische Botschaft projizierte Animation zeigte die so grausame wie gängige Praxis, bei der Merino-Lämmern brutal Haut vom Hinterteil herausgeschnitten wird. Außerdem übergab VIER PFOTEN heute eine Petition mit mehr als 500.000 Unterschriften an einen Diplomaten, um die australische Regierung aufzufordern, der Lämmerverstümmelung ein Ende zu setzen. 62.000 Unterschriften stammen aus Deutschland.
Australien ist mit über 70 Prozent der weltweit für Bekleidung verwendeten Merinowolle der größte Produzent. Gleichzeitig ist Australien das einzige Land weltweit, in dem die Lämmerverstümmelung (auch bekannt als „Mulesing“) noch erlaubt ist, da so Fliegenbefall in Hautfalten am Hinterteil der Lämmer verhindert werden soll. Das betrifft jährlich etwa 10 Millionen Schafe, die keine ausreichende Schmerzbehandlung erhalten. Immer wieder sterben Tiere an den Folgen.
„Jedes Jahr werden in Australien Millionen Lämmer für Merinowolle verstümmelt – obwohl es längst tierfreundliche Alternativen gibt und die Australische Regierung bereits vor 20 Jahren angekündigt hatte, diese Praxis zu beenden. VIER PFOTEN fordert, dass dieses Versprechen endlich umgesetzt wird“, sagt Leon Rein, Campaigner bei VIER PFOTEN.
Druck auf australische Politik
VIER PFOTEN hat dieser Forderung, die über eine halbe Million Unterzeichner:innen einer Petition unterstützen, in der Nacht Nachdruck verliehen. An der Australischen Botschaft in Berlin war unter anderem zu lesen: „500.000 Menschen fordern: Australien, Schluss mit der Lämmerverstümmelung!“ Dazu zeigte die Animation die grausame Prozedur sinnbildlich. Heute wurde die Petition vor der Botschaft an einen australischen Diplomaten übergeben.
Die Aktion ist Teil koordinierter internationaler Proteste vor bzw. von Petitionsübergaben an die Australischen Botschaften in London, Washington D.C., Bern, Wien, Den Haag und Sofia durch VIER PFOTEN. Am 04.06.2026 wird sie in Melbourne außerdem an Mitglieder der Landesregierung des australischen Bundesstaats Victoria überreicht.
Verbraucher:innen lehnen Lämmerverstümmelung ab – Politik muss handeln
Die Protestaktion in Berlin macht sichtbar, was vielen Verbraucher:innen in Deutschland nicht bewusst ist: Mehr als die Hälfte der weltweit eingesetzten Merinowolle stammt von verstümmelten Schafen. Dabei lehnen laut einer repräsentativen Verbraucher:innen-Umfrage 85 Prozent der Menschen in Deutschland Lämmerverstümmelung ab, wenn ihnen klar ist, was sich dahinter verbirgt. Immer mehr internationale und deutsche Marken setzen bereits auf zertifizierte mulesing-freie Wolle, etwa Tchibo, Marc O’Polo und OLYMP. Um der Lämmerverstümmelung endgültig ein Ende zu setzen, braucht es aber die Initiative der australischen Politik.
***
Text: VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz