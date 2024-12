Weihnachtsgeschichte: Der erste Weihnachtstag – Eine unerwartete Begegnung – Es war der 25. Dezember, ein frostiger Morgen, und die Straßen der kleinen Stadt waren wie leergefegt. Dicke Schneeflocken fielen sanft vom Himmel, und die Welt schien in einer Decke aus Frieden und Stille gehüllt. Doch in einer Ecke des Parks, abseits der festlich geschmückten Häuser, saß ein älterer Mann auf einer verwitterten Holzbank. Sein Mantel war abgetragen, seine Schuhe löchrig, und seine Augen blickten in die Ferne, als suchten sie etwas, das nicht mehr greifbar war.

Karl, wie er sich selbst nannte, war seit einigen Jahren obdachlos. Weihnachten bedeutete für ihn keine warmen Räume, keine festlich gedeckten Tische und schon gar nicht die Nähe von Familie. Es war nur ein weiterer Tag, an dem er der Kälte trotzen musste. Doch tief in seinem Herzen bewahrte er die Erinnerungen an vergangene Weihnachtsfeste — an Zeiten, als er selbst Teil einer glücklichen Familie gewesen war.

Gegen Mittag näherte sich ein kleines Mädchen mit roten Wangen und leuchtenden Augen der Bank. In ihrer Hand hielt sie eine dampfende Tasse Kakao, die sie vorsichtig balancierte. Hinter ihr folgte eine Frau, offenbar ihre Mutter, mit einer Tüte voll warmer Kleidung und einer Thermoskanne.

„Hallo, bist du Karl?“ fragte das Mädchen unschuldig. Der alte Mann blickte überrascht auf. Es war eine Ewigkeit her, dass jemand seinen Namen ausgesprochen hatte.

„Woher kennst du meinen Namen?“ fragte er heiser.

„Mama hat gesagt, dass du hier oft sitzt. Wir wollten dir etwas bringen, damit dir warm wird,“ sagte sie und stellte die Tasse vorsichtig auf die Bank neben ihn.

Die Mutter trat näher und lächelte. „Wir haben dich schon öfter hier gesehen. Es ist Weihnachten, und wir wollten nicht, dass jemand heute alleine ist. Hier sind ein paar Sachen, die dir vielleicht helfen.“

Karl war sprachlos. Er konnte sich nicht erinnern, wann er zuletzt solche Wärme und Freundlichkeit erfahren hatte. Er nahm die Tasse Kakao in die Hände, spürte die wohltuende Wärme und ein unerwartetes Brennen in seinen Augen.

„Danke,“ flüsterte er schließlich. Seine Stimme brach, und eine Träne rollte über seine wettergegerbte Wange.

Das kleine Mädchen setzte sich neben ihn und begann, von ihrem Weihnachtsmorgen zu erzählen: von den Geschenken, dem Duft von Plätzchen und der Freude, den Christbaum zu schmücken. Karl lauschte, und für einen Moment fühlte er sich nicht mehr wie ein Fremder in einer kalten Welt.

Die Mutter reichte ihm schließlich eine Karte. „Falls du jemals jemanden zum Reden brauchst oder Hilfe benötigst, hier ist unsere Nummer. Du bist nicht allein, Karl. Frohe Weihnachten.“

An diesem ersten Weihnachtstag geschah etwas Magisches: Karl spürte, dass Hoffnung kein ferner Traum war. Die Freundlichkeit dieser Fremden hatte ihm nicht nur Wärme gebracht, sondern auch den Glauben daran, dass es in der Welt noch Platz für Mitgefühl gab.

Als die Mutter und das Mädchen weitergingen, blickte Karl auf die Karte in seiner Hand. Zum ersten Mal seit Jahren hatte er das Gefühl, dass die Zukunft vielleicht doch etwas für ihn bereithalten könnte. Der Schnee fiel weiter, doch in seinem Herzen war es plötzlich ein bisschen wärmer geworden.

Wir, vom Team des Mittelrhein Tageblatts, wünschen euch allen frohe Weihnachten und eine besinnliche Zeit voller Wärme, Liebe und Mitgefühl. Möge dieses Fest euch Hoffnung schenken und die Herzen füllen. Frohes Fest! (hk)