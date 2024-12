„Last Christmas“ und ein letzter Abschied an Weihnachten: Der tragische Tod von George Michael am 25. Dezember 2016 und seiner Schwester Melanie am 25.12.2019

Am heutigen 25. Dezember 2024 jährt sich der Todestag von George Michael zum achten Mal. Der weltweit gefeierte Musiker, der mit seiner einzigartigen Stimme und seinen unvergesslichen Melodien Millionen von Menschen berührte, verstarb am 25. Dezember 2016 im Alter von nur 53 Jahren. Sein tragisches Ableben an Herzversagen erschütterte Fans auf der ganzen Welt.

Ein Leben voller Musik und Erfolg

George Michael wurde 1963 als Georgios Kyriacos Panayiotou in London geboren. Bereits in jungen Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für die Musik und gründete mit seinem Schulfreund Andrew Ridgeley die Band Wham!, die in den 1980er-Jahren zu einem der erfolgreichsten Pop-Duos avancierte. Mit Hits wie „Wake Me Up Before You Go-Go“ und „Careless Whisper“ eroberten sie die internationalen Charts und prägten eine ganze Generation.

Besonders „Last Christmas“, das 1984 veröffentlicht wurde, wurde zum absoluten Kult-Song der Weihnachtszeit. Es ist ein Lied, das bis heute jedes Jahr in den Herzen der Menschen widerhallt. Tragischerweise sollte 2016 für George Michael sein „letztes Weihnachten“ werden.

Wer mehr über die Entstehung von Last Christmas erfahren möchte, der sollte sich die auf Netflix laufende Doku „WHAM! Last Christmas Unwrapped“ anschauen.

Nach der Auflösung von Wham! im Jahr 1986 startete George Michael eine bahnbrechende Solokarriere. Mit Alben wie „Faith“ und „Listen Without Prejudice Vol. 1“ bewies er, dass er nicht nur ein begnadeter Sänger, sondern auch ein brillanter Songwriter war. Songs wie „Faith“, „Freedom! ’90“ und „Jesus to a Child“ zeugen von seinem einzigartigen Talent und seiner Fähigkeit, Gefühle in Musik zu verwandeln.

George Michael war nicht nur ein Künstler, sondern auch ein Mensch mit einer bemerkenswerten sozialen Ader. Seine Spenden an Wohltätigkeitsorganisationen und seine heimliche Hilfe für Bedürftige zeigen seine großzügige und mitfühlende Seite, die weit über die Musik hinausging.

Zwei tragische Verluste und ein kompliziertes Erbe

George Michaels plötzlicher Tod an Herzversagen wurde durch eine Fettlebererkrankung und kardiomyopathische Probleme begünstigt, wie die offiziellen Berichte ergaben. Sein Ableben hinterließ nicht nur eine Lücke in der Musikwelt, sondern auch in seiner Familie.

Sein Vermögen, das auf etwa 105 Millionen Pfund geschätzt wurde, ging hauptsächlich an seine beiden Schwestern, Melanie und Yioda, sowie an einige enge Freunde. Melanie Panayiotou, die George während seiner Tourneen oft als seine Hair-Stylistin begleitete, erbte einen Großteil seines Vermögens. Drei Jahre nach seinem Tod ereilte die Familie ein weiterer Schicksalsschlag: Melanie verstarb auch am 25. Dezember, nur 3 Jahre nach dem Tod von George Michael, im Jahr 2019. Für sie wurde es auch bedauerlicherweise ihr letztes Weihnachten. Die genaue Todesursache von Melanie wurde nicht offiziell bekannt gegeben, doch es heißt, dass ihr plötzlicher Tod mit gesundheitlichen Problemen zusammenhing. Dieser erneute Verlust erschütterte die Familie zutiefst.

George Michael ist unvergessen an jedem Weihnachtsfest

Auch acht Jahre nach seinem Tod bleibt George Michael ein fester Bestandteil der Musikgeschichte. Seine Songs, allen voran „Last Christmas“, sind nicht nur zeitlose Klassiker, sondern auch Symbole seiner beispiellosen Karriere und seines unermesslichen Einflusses. Jedes Mal, wenn „Last Christmas“ erklingt, ist es, als wäre George Michael für einen Moment wieder bei uns.

Das gesamte Team des Mittelrhein Tageblatts ist heute in Gedanken bei George Michael, seiner Schwester Melanie Panayiotou, der ganzen Familie und den Freunden, die an zwei Weihnachtsfesten, jeweils am 1. Weihnachtsfeiertag, ihre Lieben verloren haben. George Michael hat mit seiner Musik die Welt verändert – und wird mit „Last Christmas“ und all seinen Liedern für immer unvergessen bleiben.