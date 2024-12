Berliner Traditionslokal gibt auf: Schließung Pizzeria La Mandria im Berliner Stadtteil Moabit – Kapitulation vor steigenden Kosten!

Posted in

Keine Insolvenz – sie hören nur einfach auf zu produzieren: Die traditionsreiche Pizzeria „La Mandria“ im Berliner Stadtteil Moabit wird nach 40 Jahren zum 31. Dezember 2024 ihre Türen schließen. Diese Entscheidung gaben die Betreiber kürzlich auf ihrer offiziellen Facebook-Seite bekannt.

In ihrem Beitrag äußerten die Inhaber ihren Dank für die langjährige Treue ihrer Gäste und die zahlreichen gemeinsamen Erinnerungen. Doch die Schließung kommt nicht aus freien Stücken: Steigende Betriebskosten – insbesondere für Energie, Personal und Lebensmittel – sowie die Schwierigkeit, diese Preissteigerungen an die Gäste weiterzugeben, haben die wirtschaftliche Lage der Pizzeria zunehmend erschwert.

„Die Kosten steigen in allen Bereichen, doch nicht immer sind die Gäste bereit oder in der Lage, diese Steigerungen im Preis mitzugehen“, erklärten die Betreiber. Dieser Druck, der viele gastronomische Betriebe betrifft, ließ am Ende keine andere Wahl.

Über vier Jahrzehnte hinweg war „La Mandria“ ein fester Bestandteil der gastronomischen Landschaft Moabits. Gäste schätzten die authentische italienische Küche und die familiäre Atmosphäre, die den Charme des Restaurants ausmachten. Die Schließung hinterlässt eine spürbare Lücke in der lokalen Gemeinschaft.

Die Betreiber luden ihre Gäste ein, die verbleibende Zeit bis zum Jahresende zu nutzen, um noch einmal die Spezialitäten des Hauses zu genießen und sich persönlich zu verabschieden. Sie bedankten sich herzlich für die Unterstützung und die gemeinsamen Jahre.

Die Schließung von „La Mandria“ reiht sich in eine Reihe von Geschäftsaufgaben traditionsreicher Betriebe in Berlin ein. Viele kämpfen mit denselben Herausforderungen: steigende Betriebskosten, ein akuter Fachkräftemangel und ein verändertes Konsumverhalten. Für Stammgäste und die Nachbarschaft bedeutet das Ende von „La Mandria“ jedoch vor allem den Verlust eines liebgewonnenen Ortes der Begegnung und des Genusses.

Bislang gibt es keine Informationen über mögliche Nachfolger oder eine zukünftige Nutzung der Räumlichkeiten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die gastronomische Landschaft in Moabit weiterentwickeln wird.

Für viele Gäste wird „La Mandria“ als ein Ort in Erinnerung bleiben, der über Jahrzehnte hinweg italienische Gastfreundschaft und Kulinarik in Berlin verkörperte. Die Schließung markiert das Ende einer Ära für die lokale Gastronomie (hk).