Winter an der Nordsee Schleswig-Holstein: Sterne, Sturm, Seeadler und Grünkohl – Ende November ist die Hauptsaison lange vorbei, und an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste wird es still. Zwischen Büsum, St. Peter-Ording und den nordfriesischen Inseln gehören Strand und Watt im Winter fast der Natur allein. Der Wind hat das Sagen, und wenn die Sonne tief über dem Watt steht, leuchtet das Licht golden. Wer jetzt kommt, bekommt die Küste so zu sehen, wie sie wirklich ist. Die folgenden Termine und Angebote sind eine Auswahl.
Advent und Jahreswechsel an der Küste
Weihnachtsmärkte gibt es an der Nordsee Schleswig-Holstein meist von Ende November bis kurz vor Weihnachten, kleinere nur an ausgewählten Wochenenden. Neben Husum und Büsum öffnen Märkte auch in Westerland und Heide. In Friedrichstadt wird die Grachtenweihnacht gefeiert und in Tönning an den Adventswochenenden im historischen Packhaus. Auf den Inseln sind es kleine Märkte mit Kunsthandwerk und regionalen Spezialitäten wie Krabbenhäppchen und Grünkohlgerichten. Zur friesischen Weihnachtstradition gehört der Jöölboom, ein Weihnachtsbaum aus Holz, geschmückt mit einem Kranz aus grünen Zweigen und Figuren aus Salzteig. Zum Jahreswechsel reichen die Angebote von Silvesterpartys und Konzerten in Kirchen bis zum Rummelpott-Laufen, bei dem Kinder singend von Haus zu Haus ziehen. Beim Neujahrsanbaden in Wenningstedt auf Sylt, in Wyk auf Föhr, auf Helgoland und in Büsum gehen Mutige ins kalte Wasser. Zum Schutz der reetgedeckten Häuser gelten in vielen Orten an der Nordsee Schleswig-Holstein Abbrennverbote für Feuerwerkskörper. Die örtlichen Touristinformationen geben dazu weitere Auskunft. Die Veranstaltungen in der Adventszeit und zum Jahreswechsel in der Übersicht:
https://www.nordseetourismus.de/weihnachten-und-silvester-nordsee
Sterne über Pellworm und Friedrichskoog
Pellworm ist offiziell als Sterneninsel anerkannt. Bei klarer Sicht sind dort zahlreiche Sterne und die Milchstraße zu erkennen. Drei Sternenkieker-Bänke stehen an der Badestelle Hörn, am Abenteuerspielplatz Kaydeich und am Angelteich. Weitere Informationen gibt es unter www.pellworm.de/sterneninsel.
Am Trischendamm bei Friedrichskoog führt der frühere Nationalpark-Ranger Michael Beverungen mit einer Sternenkarte hinaus ins Wattenmeer. Von dort sind Sternbilder und Planeten gut zu erkennen, weil kaum Licht von Straßen und Häusern stört. www.friedrichskoog.de
Sylt im Winter: Sturmwoche und Morsum Kliff
Die Sylter Sturmwoche findet vom 15. bis 24. Januar 2027 zum vierten Mal statt. Sie bietet Natur- und Kulturerlebnisse an besonderen Orten. Das genaue Programm ist bald online abrufbar: www.sylt.de/veranstaltungen/sylter-sturmwoche
Unzählige Führungen zu schönen Naturerlebnissen und Geschichte werden auf Sylt angeboten, beliebt sind die Führungen am Morsum Kliff, die zeigt wie die Abbruchkante der Steilküste durch Regen, Wellen und Wind sich verändert und Einblicke in Millionen Jahre Erdgeschichte ermöglicht. Wer tiefer einsteigen möchte, findet auf www.sylt.de weitere Veranstaltungen und Tipps.
Seeadler im Katinger Watt
Im Katinger Watt lässt sich mit etwas Glück der Seeadler beobachten. Seine Flügelspannweite beträgt bis zu 2,50 Meter. Wer Geduld mitbringt, sieht die Greifvögel vielleicht über dem Watt kreisen. Das NABU Naturzentrum Katinger Watt bietet verschiedene Vogelkundliche Exkursionen und Naturspaziergänge an, eine spezielle Seeadlerführung Anfang Januar 2027. Termine unter https://schleswig-holstein.nabu.de/natur-erleben-in-sh/nabu-naturzentren/nabu-naturzentrum-katinger-watt
Winterwatt mit Grünkohlessen
Bei einer geführten Wattwanderung sieht man, was zwischen Ebbe und Flut passiert. Im Schlick verraten Spuren, Röhren und Muschelschalen, wer hier lebt. Der Nationalpark-Wattführer Johann Franzen startet in Stinteck bei Büsum. Der Weg führt durch Schlick- und Sandwatt zwischen den Prielen Scholloch, Norderpiep und Ossengoot. Vor rund 700 Jahren weideten hier noch Rinder. Franzen erklärt das Leben im winterlichen Watt, Ebbe und Flut, die Gefahren der Nordsee sowie Deichbau und Küstenschutz. Anschließend gibt es beim geselligen Abschluss im Restaurant Grünkohl mit Kasseler, Kochwurst, Schweinebacke und Kartoffeln.
Termine und weitere Infos:
https://www.reiseservice-franzen.de/ und
https://www.nordseetourismus.de/naturveranstaltungen
Wintererlebnispfad auf Helgoland
Auf der Helgoländer Düne kommen die Kegelrobben von November bis Januar zur Welt. Dann liegen Muttertiere mit ihren Jungen an den Stränden, während die Bullen um die Weibchen konkurrieren. Seit der ersten dokumentierten Geburt auf der Düne 1996/97 ist ihre Zahl stetig gestiegen. Vom Wintererlebnispfad und vom Panoramaweg aus lässt sich das Schauspiel gut beobachten, ohne den Tieren zu nahe zu kommen. Wer mehr erfahren möchte, kann sich einer ganzjährig angebotenen Dünenführung des Vereins Jordsand anschließen. Die Kegelrobbe ist Deutschlands größtes frei lebendes Raubtier. www.helgoland.de
Biikebrennen am 21. Februar
Am 21. Februar brennen die Biiken entlang der nordfriesischen Küste sowie auf den Inseln und Halligen. Früher sollten die Feuer den Winter vertreiben. Heute kommen dort Einheimische und Gäste zusammen. Im Anschluss folgt in vielen Orten das traditionelle Grünkohlessen. Das Biikebrennen gehört seit 2014 zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland. www.nordseetourismus.de/biikebrennen-nordsee
Husum am Abend und Strand ohne Gedränge
Der Nachtwächterrundgang führt mit Laterne durch die Altstadt von Husum, der Heimatstadt Theodor Storms. Die Führung erzählt von den Menschen, die hier lebten, und von den Geschichten aus den Gassen.
https://www.husum-tourismus.de/Vor-Ort/Stadtfuehrungen/Nachtwaechter-Rundgang
Die Strände an der Nordsee Schleswig-Holstein sind im Winter häufig menschenleer. Urlaubsgäste mit Hund freuen sich auf die Weite. Die NTS hat Tipps für den Urlaub mit Hund auf nordseetourismus.de zusammengestellt:
https://urlaub-mit-hund.nordseetourismus.de/
Alle Winter-Tipps finden sich auf
www.nordseetourismus.de/nordsee-im-winter
***
Bild: © Oliver Franke
Text: Nordsee-Tourismus-Service GmbH