Würzburg (BY) – Freizeit: Skiken ist der neue Trendsport mit Spaßgarantie! Auf den Spuren der Biathleten das Skiken erlernen am Freitag, 6. August, von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr, auf dem Hof der Gustav-Walle Grund- und Mittelschule in der Lindleinsmühle.

Das bietet Skike Franken in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Jugend und Familie der Stadt Würzburg. Festes Schuhwerk, ein Fahrradhelm und Schoner sind mitzubringen.

Anmeldungen sind noch möglich im Fachbereich Jugend und Familie, Karmelitenstraße 43. Telefon 37 33 44.

