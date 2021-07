Erstellt in

BAYREUTH (BY) – Gebäudebrütende Vogelarten kämpfen mit teils drastischen Bestandseinbrüchen. Die Stadtbibliothek Bayreuth nimmt sich dieses Themas an und zeigt ab Samstag, 31. Juli, bis Ende August im freestyle-Bereich im Untergeschoss von RW21 eine Ausstellung zu Gebäudebrütern und Stadtnatur.

Die meisten bayerischen Städte haben ein Siedlungswachstum zu verzeichnen, die Städte werden größer und immer mehr Fläche wird bebaut. Gleichzeitig verschwinden ländliche Strukturen. Davon sind vor allem Gebäudebrüter betroffen, also Vogelarten, die menschliche Bauten als Brutplatz nutzen. Sie leiden neben dem Nahrungsmangel unter dem Rückgang von Brutmöglichkeiten, da an modernen Gebäuden für Vögel wie Schwalben nur noch selten geeignete Nistplätze vorhanden sind.

Eine der Arten, die mittlerweile auf der roten Liste in Bayern steht, ist die Mehlschwalbe. Für viele Menschen sind Schwalben Sympathieträger. Mit den Bauernhöfen, Ställen und Scheunen verschwinden die Nistplätze und die Insekten, weswegen die Bestände in vielen Gegenden rückläufig sind. Die Hochschulgruppe des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) Bayreuth möchte deshalb in diesem Jahr die Bestände der Mehlschwalbe im Bayreuther Stadtgebiet kartieren.

Dabei soll neben der Erfassung der Brutplätze auch die Bevölkerung eingebunden werden. Um das Thema für die Bevölkerung besser zugänglich zu machen und die Menschen für die schwierige Situation der Gebäudebrüter zu sensibilisieren, wird eine Wanderausstellung präsentiert. Die Wanderausstellung wird im Rahmen des Projektes „Der Spatz als Botschafter der Stadtnatur“, das vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz gefördert wird, bayernweit verliehen.

Erlebnisführungen

Zusätzlich zur Wanderausstellung werden zwei Erlebnisführungen mit einer Führung durch die Ausstellung und anschließendem Rundgang durch die Stadt zur Vogelbeobachtung angeboten. Die erste Führung findet am Dienstag, 3. August, 17.30 Uhr, unter dem Motto „Mauersegler in der Innenstadt und die bayrische Gebäudebrüterdatenbank“ statt (weitere Informationen hierzu unter eveline.schmidt@lbv.de). Die zweite Führung findet am Samstag, 14. August, 10 Uhr, statt. Die rund eineinhalbstündige Führung informiert allgemein über Gebäudebrüter.

Weitere Informationen gibt es unter www.stadtbibliothek.bayreuth.de oder www.bayreuth.lbv.de/jugend/lbv-hochschulgruppe-bayreuth.

