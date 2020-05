Rotenburg (NI) – Am Abend des Maifeiertages ist der Rotenburger Polizei eine Party mit mehreren Jugendlichen in einer kleinen Hütte in der Nähe der Bahnüberführung Sprötschenkamp am Mittelweg gemeldet worden.

Beim Eintreffen der Beamten ergriffen vier Personen sofort die Flucht. Zurück blieben sechs Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren.

Da es sich bei dieser Feier um eine Ansammlung ab 10 Personen in der Öffentlichkeit handelte, leiteten die Beamten Strafverfahren ein.

Polizeiinspektion Rotenburg