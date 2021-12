Amberg – Aktueller Hinweis vom 20.12.2021: Wertstoffhöfe geschlossen – Verschiebungen der Müllabfuhrtermine

Amberg (BY) – Die Abfallberatung der Stadt Amberg informiert darüber, dass die beiden Wertstoffhöfe (Gailoh und Industriegebiet Nord) an Heilig Abend, den beiden Weihnachtsfeiertagen, Silvester und Neujahr geschlossen sind.

Im neuen Jahr kommt es in der ersten Kalenderwoche aufgrund des Feiertages „Heilige Drei Könige“ zu einer Verschiebung bei der Müllabfuhr. Das Abfuhrgebiet „D“ wird erst am Freitag, 7. Januar 2022, und das Abfuhrgebiet „E“ am Samstag, 8. Januar 2022, abgefahren.

Alle Abfuhrtermine, inkl. aller Verschiebungen können auch rund um die Uhr online unter www.amberg,de/abfallberatung abgerufen werden.

