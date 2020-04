Erstellt in

Amberg (BY) – Das Bürgertelefon der Stadt Amberg unter der Rufnummer 10-9999 ist am Osterwochenende nur am Karsamstag von 10 bis 15:30 Uhr erreichbar.

Am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag ist das Bürgertelefon nicht besetzt. Ab Dienstag, 14. April 2020 gelten wieder die regulären Zeiten.

