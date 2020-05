Ammersrichter und Waldfriedhof am Freitag geschlossen.

Amberg (BY) – Auch in diesem Jahr führt die Stadt Amberg eine Bekämpfungsaktion gegen den Eichenprozessionsspinner durch. Der optimale Zeitpunkt für diese Maßnahme ist der Zeitraum, in dem sich die Raupen in ihrem ersten und zweiten Entwicklungsstadium befinden und noch keine Allergie auslösenden Brennhaare haben. Aus diesem Grund werden ab Donnerstag, 7. Mai, die befallenen Eichen im Stadtgebiet mit einem zugelassenen Pflanzenschutzmittel im Sprühverfahren behandelt.

Auf diese Weise kann die weitere Entwicklung der Raupen unterbrochen werden. Da ein größeres Sprühfahrzeug eingesetzt wird und während der Behandlung besondere Sicherheitsvorschriften zu beachten sind, muss jedoch mit kurzzeitigen Behinderungen, Sperrungen und Umleitungen des Verkehrs gerechnet werden. Der Waldfriedhof und der Friedhof in Ammersricht sind aufgrund der Maßnahmen am Freitag, 8. Mai, komplett geschlossen.

