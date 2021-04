Ab Dienstag kostenlose Coronatests in der Innenstadt und in Stadtteilen.

Aschaffenburg (BY) – Als weitere Ergänzung zum Testangebot auf dem Volksfestplatz startet die Stadt Aschaffenburg einen Schnelltestbus. Ab Dienstag, 6. April, macht der Bus von montags bis samstags Station in den einzelnen Stadtteilen. Passant*innen können sich dort ohne Anmeldung spontan und kostenfrei per PoC-Schnelltest auf Corona testen lassen.

In der ersten Woche steht der Bus von montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr und am Samstag von 8 bis 14 Uhr in der Innenstadt vor der City-Apotheke in der Goldbacher Staße.

Nachmittags fährt er folgende Stadtteile an:

Dienstag, 17.30 – 19 Uhr Obernau, Parkplatz oberhalb der Mehrzweckhalle

Mittwoch, 17.30 – 19 Uhr Gailbach, Glaserstraße, Höhe TVA-Halle

Donnerstag, 15 – 19 Uhr Damm, Dorfstraße, gegenüber der Fa. Impress

Freitag,15 – 19 Uhr Schweinheim, Sportweg, an der Turnhalle des TV Schweinheim

Pro Stunde werden im Aschaffenburger Testbus gut 30 Abstriche möglich sein. Das Ergebnis liegt dann innerhalb von rund 15 Minuten vor. Weil die Testung ohne Anmeldung möglich ist, kann es zu Wartezeiten kommen.

Der Fahrplan für die folgenden Wochen steht rechtzeitig auf der Internetseite der Stadt Aschaffenburg www.aschaffenburg.de.

Stadt Aschaffenburg