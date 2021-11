ASCHAFFENBURG – CORONA-AKTUELL 19.11.2021: ERWEITERUNG DER IMPFKAPAZITÄTEN

ASCHAFFENBURG (BY) – CORONA-AKTUELL 19.11.2021: Das gemeinsame Impfzentrum von Stadt und Landkreis Aschaffenburg in Hösbach weitet ab Dienstag, 23. November 2021 seine Impfkapazitäten deutlich aus. An fünf Tagen pro Woche (Dienstag bis Samstag) sind dann täglich 800 Impftermine möglich. Somit werden pro Woche 4.000 Impftermine im Impfzentrum angeboten.

Bürgerinnen und Bürger, die einen Impftermin vereinbaren wollen, können sich unter https://impfzentren.bayern/citizen/ online registrieren und einen Termin buchen. Alternativ ist dies auch während der Öffnungszeiten des Impfzentrums telefonisch möglich (Tel. Nr. 0800 / 5892 7991).

Möglich sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen. Impfstoff ist ausreichend vorhanden.

Die Auffrischungsimpfungen sind bei einer abgeschlossenen Impfserie (Erst- und Zweitimpfung) mit den Impfstoffen von Biontech, Moderna und AstraZeneca nach fünf Monaten möglich. Nach Erstimpfungen mit Johnson&Johnson beträgt die Wartefrist vier Wochen.

***

Stadt Aschaffenburg