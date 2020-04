Bamberg – Coronavirus-Aktuell vom 27.04.2020: Weniger als 200 Infizierte

Erstellt in

Erstmals seit 11. März wurde keine Neuinfektion mit dem Covid-19-Virus gemeldet.

Bamberg (BY) – In Stadt und Landkreis Bamberg gibt es erstmals seit dem 11. März keine Neuinfizierten. Zudem sank die Zahl der noch mit dem Covid-19-Virus infizierten Personen auf unter 200. Das war zuletzt vor rund einem Monat, exakt am 26. März der Fall.

Aktuell sind 196 Menschen mit dem Virus infiziert. 319 haben die Infektion bereits überstanden. 47 infizierte Personen sind verstorben, zwei hiervon nachweislich nicht aufgrund des Virus.

Die Gesamtzahl der Infizierten muss aufgrund einer Doppeleingabe vom Wochenende um sechs Fälle nach unten korrigiert werden: 564 Menschen wurden seit Beginn der Pandemie positiv auf das Virus gemeldet: 187 in der Stadt und 377 im Landkreis Bamberg.

Landratsamt Bamberg