Bamberg – Vortrag zu Klima und Klimawandel: Grundlagen, Entwicklungen und Folgen für die Region

Bamberg (BY) – Was bedeuten Klima und Klimawandel eigentlich? Was verändert sich konkret bei uns vor Ort und wie müssen wir reagieren? Der Mikrometeorologe Prof. Dr. Thomas Foken von der Universität Bayreuth und Dr. Eberhard Faust, ehem. Forschungsleiter der Munich Re, sprechen darüber in einer 10-teiligen Online-Vortragsreihe.

Klima und Klimawandel sind ein vielschichtiges Thema. Vieles ist aus Schule, Medien und Diskussionen bekannt – manche Veränderung ist auch bereits in der Natur deutlich zu erkennen. Trotzdem fehlen oft die genauen Zusammenhänge zwischen den wissenschaftlichen Erkenntnissen, Voraussagen und politischen Handlungen.

In der Vortragsreihe sollen die wissenschaftlichen Grundlagen und die politischen Folgen in allgemein verständlicher Form und mit zahlreichen Grafiken dargestellt werden. Anhand globaler und lokaler Beispiele – v.a. aus Bayern sowie der Region Bamberg – wird das Thema veranschaulicht. Am Ende jeden Online-Vortrags kann mit den Referenten diskutiert werden. Ohne Gebühr.

Beginn: Dienstag, 28.09.2021, 19:30 Uhr

Anmeldung: www.vhs-bamberg-land.de/programm/gesellschaft.html/kurs/488-C-6301344

Die Reihe findet im Rahmen der Initiative „Fei obachd“ satt, ein Projekt von Bildungs- und Umweltorganisationen um klimagerechtes Handeln in der Region Bamberg zu stärken. Die VHS Bamberg-Land ist als Partner mit dabei und sieht „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ als Schwerpunkt in den nächsten Semestern. Alle Informationen zum Projekt auch auf der Homepage www.fei-obachd.de.

