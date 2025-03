Fastnachtsdienstag 2025: Der krönende Abschluss der Karnevalszeit ist der Faschingsdienstag

Fastnachtsdienstag 2025 – Am 4. März 2025 ist es wieder soweit: Der Fastnachtsdienstag, auch bekannt als Faschingsdienstag oder Karnevalsdienstag, markiert das Ende der ausgelassenen fünften Jahreszeit. In vielen Regionen Deutschlands und der Welt finden an diesem Tag die letzten großen Umzüge, Feiern und traditionellen Veranstaltungen statt, bevor am Aschermittwoch die Fastenzeit beginnt.

Ursprung und Bedeutung des Fastnachtsdienstags

Der Fastnachtsdienstag hat seinen Ursprung im Christentum und ist eng mit der bevorstehenden 40-tägigen Fastenzeit vor Ostern verbunden. Historisch gesehen diente der Karneval dazu, sich noch einmal ausgiebig zu amüsieren, bevor der Verzicht auf Fleisch, Süßes und andere Genüsse begann. Das Wort „Fastnacht“ leitet sich vom mittelhochdeutschen „vas(t)naht“ ab, was so viel bedeutet wie „Nacht vor dem Fasten“.

Traditionen und Bräuche

In Deutschland wird der Fastnachtsdienstag besonders in den Hochburgen des Karnevals wie Köln, Düsseldorf, Mainz und im schwäbisch-alemannischen Raum gefeiert. Ein Highlight sind die farbenfrohen Umzüge, bei denen kostümierte Gruppen auf Festwagen durch die Straßen ziehen und tonnenweise „Kamelle“ (Süßigkeiten) ins Publikum werfen. Dazu erklingen bekannte Karnevalslieder, die für ausgelassene Stimmung sorgen.

Ein weiteres wichtiges Element ist das Verbrennen oder Begraben der Fastnacht – eine symbolische Handlung, die das Ende der tollen Tage markiert. Besonders im alemannischen Raum wird der sogenannte Narrenbaum gefällt, und man verabschiedet sich mit Wehmut vom närrischen Treiben.

Regionale Unterschiede

Während der rheinische Karneval für seine ausgelassenen Feierlichkeiten und bunten Prunksitzungen bekannt ist, wird im Süden Deutschlands der schwäbisch-alemannische Fasnet mit uralten Maskentraditionen begangen. Dort ziehen die „Narrenzünfte“ in handgeschnitzten Holzmasken durch die Gassen und lassen mit lautem Geschrei und Glockengeläut die Wintergeister verschwinden.

Fastnachtsdienstag weltweit

Nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern wird der letzte Tag vor der Fastenzeit groß gefeiert. In Brasilien endet an diesem Tag der berühmte Karneval von Rio, in New Orleans (USA) feiert man den „Mardi Gras“ mit bunten Paraden, und in Venedig verzaubert der venezianische Karneval mit seinen eleganten Maskenbällen die Besucher.

Fazit: Ein Tag voller Frohsinn und Abschied

Der Fastnachtsdienstag 2025 ist der krönende Abschluss des Karnevals und ein Tag voller Freude, Musik und farbenfroher Traditionen. Doch mit dem Aschermittwoch beginnt für viele eine besinnlichere Zeit, in der Verzicht und Reflexion im Mittelpunkt stehen. Bis dahin heißt es aber noch einmal: Helau! Alaaf! Narri, Narro! (hk)